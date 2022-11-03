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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۵

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

کمبود مراکز درمان اعتیاد در خراسان جنوبی/مجوز ایجاد صادر نمی شود

کمبود مراکز درمان اعتیاد در خراسان جنوبی/مجوز ایجاد صادر نمی شود

بیرجند- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سهمیه پذیرش بیماران معتاد در استان کامل شده با این وجود مجوز جدیدی برای ایجاد مراکز درمانی در خراسان جنوبی صادر نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسماعیلی چهارشنبه شب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی بابیان اینکه ۷۰ درصد کیس های معتاد اختلال روانی دارند، اظهار کرد: کودکان معتاد رایگان در مراکز درمانی استان پذیرش می شوند اما تا این لحظه اعتباری در این خصوص تخصیص نیافته است و برای نگهداری کودکان معتاد جای مناسبی وجود ندارد.

به گفته وی با توجه به گران شدن مواد مخدر، تقاضا برای درمان افزایش یافته است و حتی پیرمردها و پیرزن های معتاد که توانایی خرید مواد مخدر را ندارند، خواستار درمان هستند.

اسماعیلی با بیان اینکه حدود هزار و ۳۰۰ نفر در کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) پذیرش و سهمیه استان در این زمینه کامل شده است، افزود: با این وجود مجوز جدیدی برای ایجاد مراکز درمانی در خراسان جنوبی صادر نمی شود و در شرایط فعلی کودکان و مادران باردار در اولویت پذیرش قرار دارند و جایی برای پذیرش جوانان وجود ندارد.

موسوی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: برای راه اندازی مرکز پیشگیری استان کمک خوبی به آموزش و پرورش شده و در مدارس آموزش های لازم به دانش آموزان داده می شود تا کمتر گرفتار مواد مخدر شوند.

کد مطلب 5623379

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