پروژه آبرسانی روستای «سخی آباد» آق قلا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس بسیج مستضعفان، پروژه آبرسانی روستای «سخی آباد» آق قلا صبح پنج شنبه به بهره برداری رسید.

رئیس بسیج مستضعفان در این آیین گفت: ۳۰ درصد اهالی روستای سخی آباد را قوم سیستانی و ۷۰ درصد آن ترکمن هستند و این توفیق نصیب ما شد تا خدمت مردم استان گلستان برسیم و سلام رهبر معظم انقلاب را برسانیم.

سردار غلامرضا سلیمانی افزود: استان گلستان نمونه کامل وحدت همدلی و انسجام بین برادران و خواهران اهل سنت و شیعه و اقوام است.

وی اضافه کرد: ۱۳ آبان امسال برجستگی زیادی دارد زیرا نظام سلطه با شبکه سازی گسترده تلاش می‌کند در مسیر ایران قوی خدشه وارد کنند اما مردم غیور کشور بار دیگر افتخارآفرینی خواهند کرد.

سلیمانی با بیان اینکه ما ۱۳ آبانی را درپیش داریم که بیانگر شکست دشمن و پیروزی ملت ما است، گفت: بین کسانی که ناآگاهانه گول خوردند و کسانی که عمداً اغتشاش کردند تفاوت وجود دارد.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی نسبت به کشورهای مسلمان خصوصاً ایران فتنه‌های زیادی وارد کرده است.

سلیمانی گفت: کشور ما قبل از کودتای ۲۸ مرداد تحت سیطره انگلیس بود و ما حافظه قوی داریم و این گذشته را فراموش نمی‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مردم و سپاه و مسئولان در کنار هم برای حل مشکلات تلاش می‌کنند و ما شاهد سرعت گرفتن حل مشکلات هستیم و دشمنان در هراس هستند که ایران به عنوان الگوی جذاب دیگر کشورها شود.