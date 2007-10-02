محفل انس با قرآن کریم در کانون فاطمه زهرا (س) کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مراسم که شب گذشته به مناسبت لیالی ارزشمند قدر برگزار شد، سوره قدر تفسیر شد و بیش از یکصد دانش آموز مدارس دخترانه ناحیه 3 کرج در رشته های قرائت، حفظ و ترتیل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این محفل نورانی و پرنشاط الهام جمشیدیان، غزاله طاهری، فرنوش میرغفاری در رشته قرائت و فاطمه افتخاری، پریسا علی شاهی و آتوسا جشن در رشته حفظ نفرات برتر شناخته شدند.
در این محفل همچنین فیلم های معجزه حضرت علی (ع) و اعجاز قرآن به نمایش درآمدند.
محفل انس با قرآن کریم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج برپا شد.
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