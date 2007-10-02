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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

محفل انس با قرآن کریم در کانون فاطمه زهرا (س) کرج برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم در کانون فاطمه زهرا (س) کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: محفل انس با قرآن کریم با عنوان "قرآن نقطه پرگار اتحاد" در کانون فاطمه زهرا ناحیه 3 آموزش پرورش کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مراسم که شب گذشته به مناسبت لیالی ارزشمند قدر برگزار شد، سوره قدر تفسیر شد و بیش از یکصد دانش آموز مدارس دخترانه ناحیه 3 کرج در رشته های قرائت،‌ حفظ و ترتیل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این محفل نورانی و پرنشاط الهام جمشیدیان‌، غزاله طاهری، فرنوش میرغفاری در رشته قرائت و فاطمه افتخاری، پریسا علی شاهی و آتوسا جشن در رشته حفظ نفرات برتر شناخته شدند.

در این محفل همچنین فیلم های معجزه حضرت علی (ع) و اعجاز قرآن به نمایش درآمدند.

محفل انس با قرآن کریم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج برپا شد.

کد مطلب 562339

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