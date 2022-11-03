فرهنگ مدیریتی در کشور نیازمند تغییر و اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح پنجشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: مهمترین عقب‌افتادگی در دستگاه‌های اجرایی کشور عقب‌افتادگی فرهنگی است که باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه حکمرانی اسلامی در همه دستگاه‌ها باید حاکم باشد تصریح کرد: باید این نگاه را اصلاح کنیم و رویکرد خدمت به مردم و رسیدن به حکمرانی اسلامی نیاز به بازتعریف دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بیان کرد: کارگزاران در نظام اسلامی نباید خود را شخصی غیر از خادم مردم بدانند و باید با ادبیات حکمرانی امیرالمونین رفتارها اصلاح شود.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای حرکت در مسیر حکمرانی اسلامی واقعی و ایجاد ثبات در کشور افزود: دولت سیزدهم مسیر پرشتاب رسیدن به دولت اسلامی را طی می‌کندد و دشمنان نمی‌خواهند این مهم محقق شود.

شفقت با بیان اینکه تخریب‌های دشمن نشان از شکست‌های جدی آنها است تصریح کرد: امیدواریم با تلاش دولت شاهد تغییر فرهنگ مدیریتی در سطح کشور باشیم و امیدواریم بتوانیم این مسیر را بازتعریف کنیم.