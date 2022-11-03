آبرسانی به ۴۸۰ روستای دارای تنش آبی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح پنجشنبه در افتتاح پروژه آبرسانی روستای سخی آباد آق قلا اظهار کرد: در استان گلستان ۴۸۰ روستای داری تنش آبی داریم که با همت بسیج سازندگی استان، قرارگاه خاتم و مسئولان استان آبرسانی می شود.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: ۴۰ هزار مسکن محروم روستایی در کشور ساخته خواهد شد که از این تعداد هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی با همت دستگاه های حمایتی و بسیج سازندگی سپاه نینوا در استان گلستان ساخته می شود.

ملک شاهکوهی تصریح کرد: تعهد بسیج سازندگی گلستان ساخت ۳۰۰ واحد خانه محروم بود که از این تعداد ۲۷۰ واحد تکمیل و در اختیار صاحبان آن قرار داده شده است.

وی اضافه کرد: در راستای آبرسانی به روستاهای محروم ۱۷ مخزن در دست اقدام داریم که ۱۷۰ کیلومتر شبکه سازی و هشت حلقه چاه حفر شده است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان تصریح کرد: پروژه های بسیج سازندگی سپاه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که آن را مرهون تعامل خوب و انسجام دستگاه های متولی در استان هستیم.