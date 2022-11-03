تکمیل ظرفیت بیمارستان کودکان کرمانشاه درپی افزایش آنفلوانزا

دلیر یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پیک ابتلا به ویروس آنفلوانزا همزمان با شروع فصل پاییز، اظهار کرد: هرساله با شروع این فصل شاهد درگیری بسیاری از افراد به ویژه کودکان به ویروس آنفلوانزا بوده که این آمار از ابتدای مهرماه سال‌جاری روند افزایش تدریجی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مراجعات به طور روزانه در حال افزایش بوده، افزود: بر اساس آمار نهایی در مهرماه بیش از ۲۰ هزار کودک مبتلا به ویروس آنفلوانزا به بیمارستان محمد کرمانشاهی بیمارستان مخصوص کودکان مراجعه صورت گرفته است.

رئیس بیمارستان محمد کرمانشاهی تصریح کرد: بیمارستان محمد کرمانشاهی در شهرستان کرمانشاه در این بازه زمانی به دلیل افزایش تعداد بالای مراجعات تمام توان خود را در راستای ارائه خدمات به کار گرفته و هم اکنون در این بیمارستان حدود ۶۰ درصد از تخت‌ها به بیماران درگیر یا آنفولانزای تعلق گرفته است.

یوسفی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالیت‌های بیمارستان محمد کرمانشاهی متوقف شده، خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی بیشتر به بیماران بخش ویروسی فعالیت خود را متوقف کرده و بر اساس توان و ظرفیت موجود در بیمارستان پذیرش کودکان انجام می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تخت‌های بیمارستان محمد کرمانشاهی طی روزهای گذشته، گفت: با وجود اینکه این بیمارستان بیشتر از ۱۸۰ تخت مخصوص به بیماران مراجعه کننده و آنفلوانزایی دارد اما تمامی تخت‌های اضافه را نیز به کار گرفته و در حال حاضر ظرفیتی بالای ۲۰۰ تخت در این بیمارستان برای پذیرش وجود دارد.

رئیس بیمارستان محمد کرمانشاهی تاکید کرد: معمولاً طبق میزان درگیری کودکان با ویروس آنفلوانزا بازه زمانی بستری شدن آنها حداکثر ۱۰ روز بوده که به همین دلیل تخت‌ها در این بیمارستان اشغال بوده تا زمان سپری شدن زمان مشخص شده.

یوسفی به پر شدن ظرفیت تخت‌های بیمارستان محمد کرمانشاهی اشاره کرد و متذکر شد: با وجود پر شدن ظرفیت اما فعالیت اورژانس در بیمارستان ادامه داشته اما تا زمان خالی نشدن تخت نمی‌توان پذیرش داشت.

وی عنوان کرد: به دلیل کمبود تخت‌ها نسبت به تعداد مراجعات از مراجعان تقاضا می‌شود به بیمارستان‌های حضرت معصومه و بیمارستان امام رضا (ع) که در بخش کودکان برای پذیرش تجهیز شده‌اند مراجعه داشته باشند.

رئیس بیمارستان محمد کرمانشاهی به عدم کمبود دارو در این بیمارستان اشاره مرد و افزود: در حال حاضر کمبودی رخ نداده و از لحاظ تامین دارو در وضعیت مناسبی قرار دارد اما توصیه می‌شود پیش از ابتلا به ویروس برای جلوگیری از درگیری کودکان حتماً واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

یوسفی ادامه داد: این واکسن‌ها باید پیش از درگیری برای کودکان تزریق شود و بهترین زمان آن معمولاً قبل از شروع فصل پاییز یعنی از اواخر شهریور ماه خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: رعایت نکات بهداشتی برای هم برای والدین و هم کودکان الزامی بوده و برای پیشگیری بیشتر حتماً از ماسک استفاده کنند.