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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

معاون دادگستری استان بوشهر:

۳۷۰۰ پرونده در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شد

۳۷۰۰ پرونده در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شد

بوشهر- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر گفت: بیش از سه هزار و ۷۰۰ پرونده شورای حل اختلاف استان بوشهر منجر به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی صبح پنجشنبه در حاشیه آزادسازی محکوم به قصاص در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ورود ۱۱ هزار و ۷۳۶ پرونده به شورای حل اختلاف در استان بوشهر بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۷۸۳ پرونده منجر به سازش شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۳۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر منجر به صلح و سازش و ختم دعوا شده است.

وی افزود: سعه صدر و گذشت اولیای دم از حق قانونی خود کاری بزرگ است که باید در جامعه ترویج داده شود.

کد مطلب 5623457

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