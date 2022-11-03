۳۷۰۰ پرونده در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی صبح پنجشنبه در حاشیه آزادسازی محکوم به قصاص در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ورود ۱۱ هزار و ۷۳۶ پرونده به شورای حل اختلاف در استان بوشهر بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۷۸۳ پرونده منجر به سازش شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۳۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر منجر به صلح و سازش و ختم دعوا شده است.

وی افزود: سعه صدر و گذشت اولیای دم از حق قانونی خود کاری بزرگ است که باید در جامعه ترویج داده شود.