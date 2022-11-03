  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱

امام جمعه دشتی:

مدیران به صورت شبانه روزی پای کار مردم باشند

مدیران به صورت شبانه روزی پای کار مردم باشند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: مدیران با تقویت روحیه جهادی به صورت شبانه روزی پای کار مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اطهار داشت: امروز شاهد حضور همه دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی و جریان مقاومت با انواع توطئه ها در حوزه فرهنگی؛ رسانه و… هستیم.

امام جمعه دشتی افزود: علی رغم همه توطئه دشمنان ولی این انقلاب با قدرت راه خود ادامه می دهد و انشاالله به انقلاب جهانی امام زمان متصل خواهد شد.

زاهد دوست ادامه داد: امروز خدمت به مردم تاثیرش از شعار مرگ بر آمریکا بیشتر است و باید با تقویت روحیه جهادی بیشتر به مردم خدمت کنیم.

وی اضافه کرد: از تلاش‌های مستمر و شبانه روزی فرماندار دشتی در توسعه شهرستان تقدیر می شود.

زاهد دوست بیان کرد: در طول تاریخ نبرد حق و باطل بوده در زمان انبیا و ائمه معصوم ما جریان مستضعفین و محرمان در کنار انبیا بودند و از جریان حق دفاع کردند و خون دادند.

وی گفت: برای اینکه جریان حق سیر خون را ادامه دهد؛ امام خمینی (ره) با قشر محروم و پا برهنگان به پیروزی رسیدند و در دفاع مقدس هم چنین بود.

کد مطلب 5623458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها