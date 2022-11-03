مدیران به صورت شبانه روزی پای کار مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اطهار داشت: امروز شاهد حضور همه دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی و جریان مقاومت با انواع توطئه ها در حوزه فرهنگی؛ رسانه و… هستیم.

امام جمعه دشتی افزود: علی رغم همه توطئه دشمنان ولی این انقلاب با قدرت راه خود ادامه می دهد و انشاالله به انقلاب جهانی امام زمان متصل خواهد شد.

زاهد دوست ادامه داد: امروز خدمت به مردم تاثیرش از شعار مرگ بر آمریکا بیشتر است و باید با تقویت روحیه جهادی بیشتر به مردم خدمت کنیم.

وی اضافه کرد: از تلاش‌های مستمر و شبانه روزی فرماندار دشتی در توسعه شهرستان تقدیر می شود.

زاهد دوست بیان کرد: در طول تاریخ نبرد حق و باطل بوده در زمان انبیا و ائمه معصوم ما جریان مستضعفین و محرمان در کنار انبیا بودند و از جریان حق دفاع کردند و خون دادند.

وی گفت: برای اینکه جریان حق سیر خون را ادامه دهد؛ امام خمینی (ره) با قشر محروم و پا برهنگان به پیروزی رسیدند و در دفاع مقدس هم چنین بود.