تیم ضد امنیتی مرتبط با اغتشاشات در ایلام منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام، عصر روز چهارشنبه اعضای تیمی که در اغتشاشات اخیر، مبادرت به انجام اقدامات ضد امنیتی، از قبیل آماده سازی و تهیه مواد ناریه نارنجک جنگی و بمب‌های دست ساز و آتش زا برای استفاده در فعالیت‌های خرابکارانه می‌نمودند، در طی یک عملیات ضربتی در شهر ایلام دستگیر شدند.

اعضای این تیم با تهیه نارنجک جنگی و بمب‌های آتش زا قصد داشتند به مراکز نظامی و امنیتی تعرض نموده و با ارتباطاتی که با خارج از کشور داشتند بدنبال انجام فعالیت‌های ضدامنیتی و تشکیل تیم‌های عملیاتی و مدیریت اغتشاشات بودند.

در محل اختفای این تیم، ۵ عدد بمب دست ساز، یک قبضه نارنجک جنگی، اسلحه کمری و شکاری، مقدار قابل توجهی از انواع گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای و تعداد ۲۵۵ بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

در این رابطه ۳ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.