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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

استاندار کردستان خبر داد؛

افتتاح خط انتقال سد آزاد به تصفیه خانه سنندج طی چند روز آینده

افتتاح خط انتقال سد آزاد به تصفیه خانه سنندج طی چند روز آینده

سنندج- استاندار کردستان از افتتاح و بهره‌برداری از خط انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج به عنوان بزرگترین پروژه حوزه آب سنندج در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا در بازدید از سد قشلاق سنندج و آخرین اقدامات برای رساندن آب سد آزاد به تصفیه خانه این شهر اظهار داشت: مشکلی برای تامین بلند مدت آب در کردستان وجود ندارد.

وی افزود: خوشبختانه با عزم و اراده جدی دولت، وزارت نیرو و تامین و تخصیص کم نظیر اعتبارات، مردم سنندج به زودی از آب گوارا و مطلوب سد آزاد برخوردار خواهند شد.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج تکمیل شده و هم اکنون در مراحل تست پایانی قرار دارد که به زودی با حضور مقامات بلند پایه کشوری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

زارعی کوشا افزود: در آغاز استقرار دولت سیزدهم پروژه آبرسانی به سنندج تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در کمتر از یکسال گذشته این طرح با هزینه ۸۵۰ میلیارد تومان به خط پایان رسیده است.

استاندار کردستان همچنین از ایستگاه پمپاژ اضطراری تیرگران، احداث شده بر روی مخزن سد قشلاق بازدید کرد.

کد مطلب 5623461

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