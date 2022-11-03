سلامت اداری در گلستان ثمره برخورد قاطع با عوامل فساد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه صبح پنچ شنبه در آیین تودیع و معارفه بازرس کل اداره کل سازمان بازرسی گلستان اظهارکرد: خوشبختانه طی ماه ها اخیر شاهد اقدامات و برخورد قاطع با قانون گریزان و عوامل فساد در گلستان بودیم که جایگاه گلستان در مبارزه با تبعیض و عدالت محور به سطح مطلوبی برسد.

وی افزود: در استان گلستان همگرایی مطلوبی بین نمایندگان اجرایی کشور و شورای قضایی وجود دارد که این امر توفیقات زیادی برای گلستان به همراه داشته است.

استاندار گلستان گفت: در بخش نهضت ملی مسکن یکی از مشکلات کل کشور به ویژه استان های شمالی تامین زمین بوده که این روند با همکاری ادارات ثبت استان زمین های خوبی شناسایی و به وزارت راه و شهر سازی ملحق شده است بوده و موضوع خانه دار شدن افراد در دهک های پایین تر رویه مطلوبی در دست اقدام است.

زنگانه ادامه داد: با همکاری قابل تقدیر مجموعه قضایی موانع قضایی و حقوقی تعدادی از کلان پروژه های استان برطرف شده و پروژه هایی نظیر پتروشیمی و آشوراده به مراحل اجرایی نزدیک و در برخی پروژه ها مانند لایروبی خلیج گرگان پیشرفت زیادی داشته ایم.