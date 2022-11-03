هدف‌ دشمنان مبارزه با دین اسلام و شعائر دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی در جمع دانش‌آموزان در تنگستان اظهار کرد: از جامعه دانش‌آموزی شهرستان تشکر می‌کنم که با بصیرت بالا و زمان‌شناسی مناسب، در چرخه موضوعات اخیر که در سطح مدارس و دانشگاه‌ها ایجاد کردند، با شناخت موضوع و آگاهی از اقدامات کاذب و دروغین، به خوبی متوجه قضایا شدند.

فرماندار تنگستان بیان کرد: امروز مهمترین برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه دانش‌آموزی در تنگستان و سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا به حال، استکبار برای ضربه زدن به ایران، هر کاری که می‌توانسته انجام داده و تمام تلاش خود را کرده است.

لطفی خاطرنشان کرد: در چهل روز اخیر هم در ادامه اقدامات گذشته خود، باز هم دست به یک سری کارهایی زدند که در نتیجه به دنبال اختلاف در بین اقوام مختلف ایرانی بودند.

فرماندار تنگستان یادآور شد: این اقدامات دشمن تمامی نخواهد داشت چون هدف‌شان مبارزه با دین اسلام و شعائر دینی و در آخر براندازی نظام اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: دانش‌آموزان عزیز فرصت را از دست ندهید، دشمنان می‌خواهند شما به نقطه متعالی در آینده نرسید و دنبال آن نباشید، پیام امروز این است که دانش آموز امروز ما با نگاه به این سه رویداد مهم و عقبه این چهل سال، تلاش کند تا در آینده سکان‌دار این انقلاب باشد.