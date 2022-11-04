موفقیت های بانک شهر با هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه محصولات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، همایش تخصصی مدیران ارشد ستادی و روسای شعب بانک شهر از امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) و به مدت ۲ روز با محوریت"بهبود بهره وری با تاکید بر شناسایی نقاط توانمندساز شعب " آغاز شد.

در روز نخست این همایش عملکرد کلی در شاخص های برنامه عملیاتی بانک شهر در حضور مدیران ارشد و روسای شعب تشریح و در روز دوم کارگروه های "جذب منابع"، "مصارف"، "ارزی"، "فناوری اطلاعات"، "وصول مطالبات غیر جاری"، "سرمایه های انسانی و آموزش"، "املاک" و "مسائل نوین بانکداری" به اعلام برنامه های خود برای هموار ساختن مسیر پیشرفت بانک خواهند پرداخت.

دکتر جواد عطاران رئیس هیات مدیره بانک شهر در مراسم افتتاح این همایش با بیان اینکه نقش شعب در بانکداری و نظام بانکی نقش پررنگ و بی بدیلی است، گفت: درحال حاضر و باتوجه به دستاوردهای شبکه بانکی در حوزه فناروی اطلاعات، هر شعبه بانک می تواند به عنوان یک واحد مستقل عمل کرده و در واقع کارکنان شعب به عنوان خط مقدم رقابت در شبکه بانکی معرفی می شوند.

وی خاطرنشان ساخت: شعب با موفقیت در جذب، تخصیص بهینه منابع، کسب درآمدهای کارمزدی و کاهش هزینه ها؛ می توانند نقش خود را در دستیابی به سوددهی هر بانک بیش از بیش پررنگ کنند.

عطاران با تاکید بر اینکه شاهد بلوغ سازمانی در سطح شبکه شعب بانک شهر هستیم، گفت: مفهوم بلوغ سازمانی در سطح شبکه شعب بدین معنی است که هر شعبه بتواند به عنوان واحدی مستقل برخی از امور ستادی را با مصلحت اندیشی سازمانی تدبیر نموده و با انجام مذاکرات بتواند منفعت بانک را تأمین کند.

رئیس هیات مدیره بانک شهر تصریح کرد: یک رئیس شعبه موفق باید یک بانکدار حرفه ای و یک مدیر حرفه ای باشد و به همکاران خود به عنوان فرزندان خویش نگریسته و زمینه های لازم را برای رشد و پیشرفت ایشان مهیا کند.

دکتر برات کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه بازار بانک شهر نیز در این همایش با بیان اینکه خوشبختانه امروز شاهد هماهنگی، همدلی و گفتمان مشترک میان صف و ستاد بانک هستیم، گفت: برای اینکه بتوانیم جایگاه بانک را در میان شبکه بانکی کشور ارتقاء داده و در پایان سال در میان بانک های برتر کشور قرار بگیریم، نیاز به هم افزایی بیشتر در سازمان و تعامل با مشتریان داریم.

وی با اشاره به سنجش و ارزیابی تخصصی عملکرد شعب در سال جاری، گفت: شناساندن ظرفیت های بانک به مشتریان، توجه به اصول مشتری مداری و حرکت در مسیر قانون باعث بهبود عملکرد شعب و خلق دستاوردهای مهم برای بانک شهر شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه امروز بانک شهر خود را به عنوان بانکی محبوب و متمایز در ارائه خدمات به مشتریان معرفی می کند، تصریح کرد: بر همین اساس باید توجه داشت که عملکرد یکایک همکاران و هماهنگی آنها در تمامی واحدهای صف و ستاد بانک حائز اهمیت است و در موفقیت یا شکست اهداف و برنامه‌های عملیاتی بانک تأثیر به سزایی دارد.