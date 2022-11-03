۱۳ آبان نماد انزجار ملت ایران از استکبار جهانی است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامی داشت روز ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را نماد پایداری در برابر استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان آن به‌ویژه استکبار جهانی ریشه دارد، نشانه آن است که این قشر آگاه و متعهد، در راه رسیدن به اهداف والا و عظیم انقلاب اسلامی، چه در زمان طاغوت و چه پس از پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی در مبارزه با استکبار، همواره نقشی فعّال و فراموش ناشدنی ایفا کرده اند. این عزیزان بودند که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، هویت دینی، خوداتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند. این نوجوانان دانش دوست با شعارهای کوبنده و مشت های گره خورده، پایه های حکومت مزدور پهلوی را سست کردند و لرزه بر اندام زمام داران کاخ های کفر انداختند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، افزود: جوانان شجاع ایران اسلامی، با قیام خویش در روز ۱۳ آبان، به مستضعفان آموختند که برای به دست آوردن حقوق از دست رفته خود، باید با ستم گران جهانی بستیزند. در عصر کنونی نیز با توجه به آن رشادت ها و حماسه آفرینی ها، بر دانش آموزان ماست که سهم مهمی در مبارزه با استکبار بر عهده گیرند و هم چون گذشته، از پیش گامان این قیام ملّی باشند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده به پیام مهم روز ۱۳ آبان اشاره کرد و افزود: یوم اللّه سیزده آبان، یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیزمان است. این روز باشکوه بدین سبب روز دانش آموز نامیده شد، تا خاطره فرزندان دلیر انقلاب برای همیشه جاودان بماند و درسی فراموش ناشدنی برای تمام دانش آموزان در سراسر گیتی باشد که با ابرقدرت های چپاول گر به مبارزه بی امان بپردازند و عزّت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند.

تبیین واقعیت ها و تولید محتوا باید در اولویت فعالیت های فرهنگی قرار گیرد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه این ایام بهترین فرصت برای بازگویی وقایع و دسیسه‌های دشمنان است، اظهار داشت: امروز عملیات روانی دشمن بسیار پررنگ بوده و متاسفانه برخی‌ها نیز گرفتار هجمه رسانه‌ای شده‌اند، تولید محتوا و استفاده بیشتر از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها در این شرایط ضروری است.

حجت الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه همه دستگاه‌ها بر اساس قانون موظف هستند بخشی از اعتبارات خود را به تولیدات فرهنگی اختصاص دهند، گفت: ۳۶ هزار دانش‌آموز در کشور به شهادت رسیده اما آنچنان که باید و شاید نتوانسته‌ایم کاری کنیم که در جامعه کنونی دانش‌آموزان این عزیزان را الگوی خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: روز سیزدهم آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران قیام کنند و حقوق از دست رفته خویش را از چنگال استکبار و استعمار بیرون کشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: پیام روز سیزدهم آبان به مسلمانان این است که تنها در برابر پروردگار جهانیان و مکتب توحید سر اطاعت و سرسپردگی فرود آوردند و به کرنش بنشینند و تا همیشه زمان در برابر ظلم و زورگویی ابرقدرت ها سرتسلیم فرود نیاورند.

جنگ ادراکی و ترکیبی را با جهاد تبیین شکست می دهیم

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با اشاره به اتفاقات اخیر، برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان امسال را مهم‌تر از سال های گذشته دانست و اظهار داشت: نظام سلطه جنگ ادراکی و ترکیبی را علیه کشور آغاز کرده و بعد از یک ماه تلاش فراوان، خوشبختانه توطئه‌های آناک با شکست مواجه شد.

حجت الاسلام جعفراده با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان امسال از اهمیت مضاعفی برخوردار است، گفت: امیدوارم امسال برنامه باشکوه‌تری نسبت به سالیان گذشته در استان اردبیل داشته باشیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی اردبیل با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امسال با حضور اقشار مختلف مردم می‌تواند بازتاب زیادی در عرصه جهانی داشته باشد، تصریح کرد: دشمنان با هجمه رسانه‌ای درصدد کمرنگ کردن و ناامیدی مردم از حضور در این راهپیمایی هستند، بنابراین از همه اقشار دعوت می شود که حضور معناداری در این راهپیمایی داشته باشند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه مراسم گرامی داشت روز ۱۳ آبان در تمامی شهرستان ها، بخش ها و مناطق استان اردبیل اجرا می شود، افزود: تجمع مردمی در اردبیل با حضور دانش آموزان به همراه خانواده، دانشجویان، مسئولین و اقشار مختلف مردم روز جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح از میدان شریعتی به سمت مصلی امام (ره) برگزار و سپس برنامه هایی از قبیل سخنرانی، اجرای سرود و قرائت بیانیه و در ادامه اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه انجام می شود.