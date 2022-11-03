بزرگترین آفت کشورهای اسلامی ذلت در برابر مستکبران و آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم فرحانی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از ۱۴۰۰ نفر از حافظان، مدرسین، مربیان قرآنی استان گیلان در مصلای رشت با اشاره به آثار برگزاری چنین مراسمی گفت: قرآن جامعه را از آسیب ها و آفات گوناگون حفظ می کند و باعث مصونیت نسل جوان در برابر دشمنان می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تکیه بر آموزه های قرآن و اهل بیت (ع) اتحاد بین مسلمانان را تقویت می کند، افزود: دین مبین اسلام با همین رویکرد ماندگار شد.

وی با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن بیان کرد: تحقق این فرمایش مقام معظم رهبری کشور را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی سوق می دهد.

فرحانی با بیان اینکه ترویج قرآن در جامعه از اهداف انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: تلاوت و انس با قرآن موجبات خیر و برکت دنیوی و اخروی انسان را فراهم می کند و این امر باید در جامعه به درستی برای مردم تبیین شود.

وی با بیان اینکه علت پیروزی ایران در جنگ هشت ساله انس رزمندگان با قرآن کریم بود، عنوان کرد: رزمندگان و جوانان ما با انس با قرآن تا زمان شهادت به تعالیم دینی عمل کردند و با قلب خود تسلیم رضای الهی بودند و همین اخلاص نیز آنها را در برابر دشمن تا دندان مسلح پیروز کرد.

عصو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ضرورت انس داشتن جوانان با مفاهیم و آیات قرآن کریم گفت: انس با قرآن باعث می شود جوانان ما برای جهاد کبیر در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی آماده شوند.

وی با اشاره به اینکه عدم انس با قرآن کریم باعث شکست در جهاد به ویژه جهاد تبیین می شود، افزود: بزرگترین آفت کشورهای اسلامی ذلت در برابر مستکبران و آمریکایی ها است که به دلیل عدم انس واقعی با مفاهیم قرآنی ایجاد شده است.