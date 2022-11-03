خسارتی در پی تغییرات جوی در اصفهان نداشتیم/فعال شدن ۴۴ راهدارخانه

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت نخستین سامانه بارشی در سطح استان از روز گذشته تاکنون، اظهار داشت: این سامانه، بارش‌های مطلوبی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان اصفهان داشت.

وی با بیان اینکه در جریان ناپایداری‌های جوی شبانه روز گذشته خسارتی گزارش نشد، ادامه داد: بیشترین باران پاییزی در خوانسار با ۴۲ میلی‌متر باریده و پس از آن بوئین میاندشت با ۳۰ میلیمتر، فریدونشهر با ۲۷ میلیمتر، چادگان با ۲۲ میلیمتر، نجف آباد و شهرضا ۱۷ میلیمتر و سمیرم با ۱۵ میلیمتر بیشترین میانگین بارش‌ها را داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بارش برف در ارتفاعات فریدونشهر، گفت: طبق پیش بینی هواشناسی ناپایداری های جوی امروز در نواحی جنوب استان ادامه می یابد و فعالیت سامانه بارشی تا فردا جمعه خواهد یافت.

شیشه فروش با اشاره به آماده باش ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی در جریان تغییرات جوی، خاطرنشان کرد: ۴۴ راهدارخانه هم اکنون در سطح استان فعال است و نمک و شن مورد نیاز آنها تامین شده است.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای و راه و شهرسازی موظف به تخلیه دهانه پل از نخاله و اصلاح پل‌ها و معابر شدند، افزود: سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر از عشایر کوچ رو در استان اصفهان مستقر می‌شود و با توجه به اینکه اکنون موسوم کوچ عشایر است، از طریق سازمان امور عشایر استان درباره شرایط جوی به عشایر اطلاع رسانی شد که از استقرار و چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد از جمعیت عشایر کوچ رو جنوب و غرب اصفهان را به مناطق گرمسیر ترک کردند، اضافه کرد: شماری از عشایر در این فصل وارد جرقویه می شوند که لازم است برای جلوگیری از بروز خسارات حوادث احتمالی جوی در موسوم کوچ احتیاط کنند.