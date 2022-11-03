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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۶

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

خسارتی در پی تغییرات جوی در اصفهان نداشتیم/فعال شدن ۴۴ راهدارخانه

خسارتی در پی تغییرات جوی در اصفهان نداشتیم/فعال شدن ۴۴ راهدارخانه

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در جریان ناپایداری‌های جوی شبانه روز گذشته خسارت گزارش نشد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت نخستین سامانه بارشی در سطح استان از روز گذشته تاکنون، اظهار داشت: این سامانه، بارش‌های مطلوبی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان اصفهان داشت.

وی با بیان اینکه در جریان ناپایداری‌های جوی شبانه روز گذشته خسارتی گزارش نشد، ادامه داد: بیشترین باران پاییزی در خوانسار با ۴۲ میلی‌متر باریده و پس از آن بوئین میاندشت با ۳۰ میلیمتر، فریدونشهر با ۲۷ میلیمتر، چادگان با ۲۲ میلیمتر، نجف آباد و شهرضا ۱۷ میلیمتر و سمیرم با ۱۵ میلیمتر بیشترین میانگین بارش‌ها را داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بارش برف در ارتفاعات فریدونشهر، گفت: طبق پیش بینی هواشناسی ناپایداری های جوی امروز در نواحی جنوب استان ادامه می یابد و فعالیت سامانه بارشی تا فردا جمعه خواهد یافت.

شیشه فروش با اشاره به آماده باش ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی در جریان تغییرات جوی، خاطرنشان کرد: ۴۴ راهدارخانه هم اکنون در سطح استان فعال است و نمک و شن مورد نیاز آنها تامین شده است.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای و راه و شهرسازی موظف به تخلیه دهانه پل از نخاله و اصلاح پل‌ها و معابر شدند، افزود: سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر از عشایر کوچ رو در استان اصفهان مستقر می‌شود و با توجه به اینکه اکنون موسوم کوچ عشایر است، از طریق سازمان امور عشایر استان درباره شرایط جوی به عشایر اطلاع رسانی شد که از استقرار و چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد از جمعیت عشایر کوچ رو جنوب و غرب اصفهان را به مناطق گرمسیر ترک کردند، اضافه کرد: شماری از عشایر در این فصل وارد جرقویه می شوند که لازم است برای جلوگیری از بروز خسارات حوادث احتمالی جوی در موسوم کوچ احتیاط کنند.

کد مطلب 5623519

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