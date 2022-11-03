به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهر در خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: پس از عضویت اعضای خانه‌های قرآنی در این طرح، ماهانه یک یا دو بسته کتاب به تعداد اعضای هر خانه قرآنی به آن خانه تحویل داده می‌شود. این کتاب‌ها به تشخیص مسئولان خانه‌های قرآنی به صورت امانت در اختیار قرآن‌آموزان قرار می‌گیرد تا در خانه به کمک والدین بخوانند و هم در خانه‌های قرآنی با شیوه‌های خلاقانه از جمله اجرای نمایش، قصه‌گویی و… به قرآن‌آموزان آموزش داده شود.

وی بیان داشت: زیرساخت‌های اجرای این طرح از قبیل مذاکره با مسئولان چند انتشارات برای تهیه کتاب، انتخاب کتاب‌های متنوع و مناسب با سنین اعضا، اطلاع‌رسانی بین خانه‌های قرآنی و… انجام شده و تحویل بسته‌های کتاب به خانه‌های قرآنی به زودی آغاز می‌شود.

کارشناس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ کتابخوانی در خانه‌های قرآنی قم دانست و افزود: خانه‌های قرآنی که دارای قرآن‌آموزان زیر ۶ سال هستند در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته‌اند.

وی از پیش بینی تهیه هزار جلد کتاب برای اجرای دوره اول این طرح خبر داده و اظهار کرد: این طرح تا پایان سال تحصیلی جاری در خانه‌های قرآنی قم ادامه دارد.

مهر، برگزاری مسابقه قصه‌های قرآنی و مسابقه نقاشی را از دیگر برنامه‌های این طرح برشمرد و بیان داشت: قصه‌های قرآنی در اختیار مربیان قرآنی قرار می‌گیرد تا در ساعت‌های آموزش برای خردسالان بیان شود و دی ماه امسال مسابقه نقاشی با موضوع برداشت‌هایی که خردسالان از قصه‌های قرآنی دارند برگزار می‌شود و به منتخبان جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۵ خانه قرآنی برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد که این طرح در سال‌های تحصیلی آینده برای گروه‌های سنی بیشتری اجرا شود.