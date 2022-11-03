نیازمند چاره اندیشی برای بحران جمعیت و تنش آبی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی ظهر پنجشنبه در چهارمین اجلاس مجمع بسیجیان گلستان اظهار کرد: کشور ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم که توسط رهبر انقلاب تبیین شده است.

رئیس بسیج مستضعفان کشور ادامه داد: ما گام اول را برداشته ایم و با ظرفیت بزرگ ملت در گام دوم قرار داریم و با مدد روحیه جهادی می توانیم به تحقق اهداف کشور و تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم به شرط آنکه حضور منظم و پیشرفته مردم را در تمام صحنه ها داشته باشیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: ما از تصحیح اشتباهات خود غافل نمی شویم و شهامت و جرات این را داریم که کمبودها را بشناسیم و درصدد حبران آن براییم.

سلیمانی بیان کرد: کشور ایران در زمینه علم و فناوری رتبه اول غرب آسیا و ۱۵ دنیا را دارد که در خور توجه و تحسین است.

رییس بسیج مستضعفان کشور ادامه داد: یکی از اندیشمندان غربی در مجله خود مطلبی را با این مضمون منتشر کرده که رهبر ایران آینده ای سرشار از پیشرفت و تمدن را برای کشورش ترسیم کرده است و تحقق ان را از مسیر علم و فناوری تدوین کرده و خواستار توقف کردن مسیر علمی در ایران شده است که هرگز به آن نخواهند رسید.

وی افزود: پیشرفت های کشور ما با پیشرفت های قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حتی با سایر کشورهای منطقه قابل قیاس نیست و از همه کشور های منطقه جلو هستیم.

سلیمانی توضیح داد: کشور عربستان ۱۰ برابر کشور ما درآمد نفتی دارد، اما جز وابستگی و مصرف چیزی ندارد تا جایی که کشور آمریکا در یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلار به آنها ابزار جنگی می دهد که برای آنها هیچ ثمری ندارد.

رییس بسیج مستضعفان کشور گفت: کشور ما از لحاظ رشد دانشگاه ها و تربیت دانشجویان در رشته های پزشکی، مهندسی، نانو، هوا فضا و غنی سازی صلح آمیز اورانیم، فناوری ارتباطات، سدها و ده ها رشته دیگر در صدر کشورای دنیا قرار دارد

وی ادامه داد: کشور ایران سومین کشور دنیا از نظر مهندسی و چهارمین کشور دنیا در علم نانو است و در حوزه تسلیحات جنگی به خودکفایی رسیده ایم.

رییس بسیج مستضعفان کشور اذعان کرد: تمام پیشرفت های ما بعد پیروزی انقلاب است و این به معنای مردم سالاری دینی در کشور ما است

سلیمانی بیان کرد: نظم جدیدی در دنیا حال شکل گیری است و هندسه قدرت در حال تغییر است که آغاز آن با پیروزی ایران در سال ۵۷ اتفاق افتاد و هوشیاری مردم ما به این تحول سرعت داده است.

وی اظهار کرد: شرط رسیدن کشور های اسلامی به اوج شکوه خود نابودی رژیم صهیونیستی است و این امر به فضل خدا اتفاق می افتد.

سلیمانی مجامع نخبگان علمی را محل اندیشه ورزی و پژوهشی برای حل مسائل و راهکارهای عبور از شرایط نامناسب دانست و افزود: در کشور ما دو مسئله بحران و تنش آبی و بحران جمعیت داریم که باید روی دو مسلئه کار کنیم و تلاش کنیم دچار پیری جمعیت نشویم.

وی تاکید کرد: ظرفیت های کشور ما برای حل مشکلات کشور کافی است و باید با همت همگانی به خصوص بهره برداری از نیروهای جوان و نخبه در کشور، از این منابع به بهترین نحو بهره برداری کرد.