۶۰۰ هزار تن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی پیش از ظهر پنجشنبه در دومین جلسه کمیته سیب استان که به ریاست مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: در حال حاضر در حدود ۶۰۰ هزار تن سیب در سردخانه ها موجود است که باید با اتخاذ ساز و کارهای مناسب به بازارهای هدف خارج از کشور صادر شود.

کرامتی تصریح کرد: امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن سیب از باغات استان برداشت شده است که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن به صورت سیب صنعتی توسط کارخانجات کنسانتره خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار تن تاکنون سیب درختی از طریق گمرکات استان به کشورهای خارجی از جمله روسیه، ازبکستان، لیبی، مصر، هندوستان و افغانستان و … صادر شده است، ادامه داد: سیب درختی بر مبنای قابلیت صادراتی به بازار کشورهای همسایه صادر می شود.

کرامتی تاکید کرد: سال گذشته ۹ شهرستان استان در بحث سیب صنعتی درگیر بودند که با ورود به موقع دولت و سازمان تعاون روستایی در بحث خرید تضمینی توانستیم ۴۲ هزار و ۵۰۰ تن سیب صنعتی از باغداران خریداری و تحویل واحدهای فرآوری و کارخانجات بدهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: ظرفیت بسته بندی محصولات کشاورزی در استان در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۲ هزار تن بود که در حال حاضر به ۱۷۰ هزار تن در طی ۶ ماه افزایش پیدا کرده است و بر اساس نیاز سنجی انجام گرفته برای متقاضیان نیز درحدود ۲۵۰ هزار تن موافقت اولیه و جواز تاسیس صادر شده است.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، امسال از محل خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی، تسهیلات بانکی جهت خرید کامیون های یخچال دار به منظور رونق صادرات محصولات کشاورزی تخصیص می یابد.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نیز گفت: ارتقای صنعت سورت و بسته بندی محصولات کشاورزی ضروری است و اولویت اعطای مجوز به سردخانه داران برای ایجاد این مراکزدر جوار سردخانه ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به دایر کردن ۸۲ مرکز مجاز فروش سیب صنعتی دراستان در سال جاری بیان کرد: انباشت سیب در کنار جاده‌های استان ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود، از پارسال مراکزی مجوز دریافت کردند تا در زمینه جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی اقدام کنند و از واحدهای صنایع تبدیلی استان نیزدرخواست داریم از این مراکز مواد اولیه مصرفی خود را تهیه کنند.

وی گفت: باغداران آذربایجان‌غربی سالانه با برداشت بیش از یک میلیون تن سیب، رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص دادند.