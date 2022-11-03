استکبار جهانی از روند پیشرفت و توسعه ایران اسلامی در هراس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل طهماسبی در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات استان زنجان که در ورزشگاه امام علی (ع) برگزار شد، با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران دارای قدرت فوق‌العاده‌ای در سطح جهان است، گفت: ایران پس از انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله ورزش رشد کرده‌ایم که دوران پهلوی این چنین نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف عدالت نسبی ایجاد کرده است تا همه افراد بتوانند از فضاهای ورزشی استفاده کنند، ادامه داد: ایران در همه حوزه‌ها قدرتمندانه حضور دارد که به برکت این نظام است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه ایران در حوزه‌های دفاعی پیشرفت می‌کند، سلطه‌گران مجبور هستند مانع رشد ایران شوند، گفت: همه مسائل امروز جامعه و فتنه‌های اخیر از زیر سر آمریکا بلند می‌شود، بنابراین فردا همه یک صدا در راهپیمایی روز استکبارستیزی، روزی که سه حادثه مهم اتفاق افتاده است، شرکت خواهیم کرد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه امسال مردم آگاهانه در راهپیمایی استکبارستیزی شرکت خواهند کرد، افزود: حادثه تلخ شاه‌چراغ بار دیگر نشان داد که همچنان نظام استکبار و سلطه از پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران در هراس است و سعی می‌کند به چالش بکشد.

طهماسبی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، ادامه داد: جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات به مناسبت روز مبارزه ملی با استکبار جهانی برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات استان زنجان، گفت: برگزیدگان جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات استان زنجان در مرحله استانی، به مرحله کشوری که در اصفهان برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.