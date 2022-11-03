مرکز مشاوره معنوی پناهگاهی مطمئن برای آسیب دیدگان از فرقه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود حسینی صبح پنج شنبه در آیین افتتاح مرکز مشاوره معنوی تبریز که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیفایی مدیرکل فرق و ادیان سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، گفت: در این مرکز خدمات مشاوره ای به خود افراد درگیر و خانواده‌هایشان ارائه می‌شود.

وی ابراز داشت: این مرکز مشاوره معنوی ملجا امنی برای افرادی است که درگیر این فرقه‌ها شده‌اند و یا خانواده‌هایشان نیاز به مشاوره و یا پاسخگیری برای شبهاتشان دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی سپس بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه در بحث فرقه درمانی تاکید کرد و گفت: در این مرکز از پتانسیل و دانش تمامی افراد و صاحب نظران و کارشناسان فرق و ادیان استفاده خواهد شد چراکه متأسفانه در آذربایجان شرقی فرقه‌های زیادی فعال هستند و باید برای حل این مشکل گروه‌های مختلف پای کار بیایند.