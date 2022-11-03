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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۱

مدیرکانون‌های مساجد اردبیل:

فعالان کانون‌های مساجد اردبیل حضور فعال در «۱۳ آبان» خواهند داشت

فعالان کانون‌های مساجد اردبیل حضور فعال در «۱۳ آبان» خواهند داشت

اردبیل- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: فعالان کانون‌های مساجد استان اردبیل در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه» حضور گسترده‌ای خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در استان اظهار کرد: فعالان کانون های مساجد استان اردبیل در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه حضور گسترده ای خواهند داشت و با شعارهای استکبار ستیزی حضور خود را در صحنه های انقلاب به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان ماه منحصر به یک قشر خاص نیست، افزود: همه با حضور خود جنایت های دشمنان در منطقه را محکوم خواهند کرد و نوجوانان و جوانان انقلابی بار دیگر با حضور در صحنه با ولایت تجدید میثاق خواهند کرد و فریادهای انقلابی خود بر علیه استکبار سر خواهند داد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» را بلند تر از هر زمان دیگر فریاد خواهیم زد تا بدانند که پشت سر ولایت تا پای جان ایستاده‌ایم.

آمون ادامه داد: راهپیمایی‌های انقلابی ملت ایران هر ساله نشانه اقتدار در برابر دشمنان اسلام و انقلاب است و با حضور میلیونی در این راهپیمایی وحدت و انسجام ملی خود را حفظ خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ ثابت کرده اند که با ملت ایران دشمنی دارند و دست از این حرکت های شیطانی بر نخواهند داشت، افزود: دشمنان باید صدای فریادهای استکبار ستیزی ما را بشوند البته گوش‌های خود را گرفته‌اند و نمی‌خواهند که بفهمد ما پشت سر انقلاب و آرمان‌هایش ایستاده‌ایم.

کد مطلب 5623588

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