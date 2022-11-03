به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در استان اظهار کرد: فعالان کانون های مساجد استان اردبیل در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه حضور گسترده ای خواهند داشت و با شعارهای استکبار ستیزی حضور خود را در صحنه های انقلاب به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان ماه منحصر به یک قشر خاص نیست، افزود: همه با حضور خود جنایت های دشمنان در منطقه را محکوم خواهند کرد و نوجوانان و جوانان انقلابی بار دیگر با حضور در صحنه با ولایت تجدید میثاق خواهند کرد و فریادهای انقلابی خود بر علیه استکبار سر خواهند داد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» را بلند تر از هر زمان دیگر فریاد خواهیم زد تا بدانند که پشت سر ولایت تا پای جان ایستاده‌ایم.

آمون ادامه داد: راهپیمایی‌های انقلابی ملت ایران هر ساله نشانه اقتدار در برابر دشمنان اسلام و انقلاب است و با حضور میلیونی در این راهپیمایی وحدت و انسجام ملی خود را حفظ خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ ثابت کرده اند که با ملت ایران دشمنی دارند و دست از این حرکت های شیطانی بر نخواهند داشت، افزود: دشمنان باید صدای فریادهای استکبار ستیزی ما را بشوند البته گوش‌های خود را گرفته‌اند و نمی‌خواهند که بفهمد ما پشت سر انقلاب و آرمان‌هایش ایستاده‌ایم.