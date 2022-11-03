ویژه برنامه روز مازندران در روستای صالحان کجور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی ظهر پنجشنبه در نشست رونمایی سند تحول و نقشه راه حوزه هنری استان با اشاره به ثبت ۱۴ آبان به عنوان روز مازندران اظهار داشت: امسال برنامه های مختلفی برای هفته مازندران طراحی و تدارک دیده شده است.

وی افزود: همچنین تا پایان سال قرار است برنامه های متنوعی برای مناسبت های مختلف درنظر گرفته شود.

وی افتتاح نمایشگاه بین المللی قائمشهر، تجلیل از نام آوران استان، برنامه های فرهنگی در میاندرود و بابل، جشنواره کئی پلا، چنس، مسابقات بزرگ لوچو از جمله برنامه های هفته مازندران بیان کرد و گفت: کلنگ زنی اولین گود لوچو بین المللی در استان انجام می شود.

رجبی برگزاری مراسم روز مازندران در صالحان کجور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی را برنامه محوری اعلام کرد و گفت: روز مازندران، روز همدلی، وفاق و یکدست شدن است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با عنوان اینکه مازندران به نوعی کل جهان محسوب می شود و فرهنگ و آیین های مختلفی در آن رواج دارد و اقلیم آن متنوع است، گفت: باید روز مازندران به فرصتی برای همدلی تبدیل شود.