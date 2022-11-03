سوداگران مرگ در دام پلیس لرستان/ ۱۶۵ کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تداوم طرح های عملیاتی و هدفمند پلیس در مبارزه با مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر پلیس استان و شهرستان پلدختر در تحقیقاتی از انتقال و جاسازی مقادیری مواد مخدر توسط دو سوداگر مرگ با یک دستگاه پژو پارس مطلع و برنامه ریزی عملیاتی لازم را برای شناسایی و دستگیری آنها آغاز کردند.

وی افزود: با آغاز تحقیقات صورت گرفته دو قاچاقچی مورد نظر شناسایی و مشخص شد که با یک دستگاه پژو پارس در حال انتقال محموله مواد مخدر از استان های جنوبی به استان های همجوار هستند.

فرمانده انتظامی لرستان، اظهار داشت: با اتمام تحقیقات میدانی پلیس و پس از کار دقیق اطلاعاتی به دست آمده، هماهنگی های لازم برای اجرای عملیات دستگیری قاچاقچیان و کشف محموله مواد مخدر انجام شد.

سردار الهی گفت: سرانجام تیمی مشترک از ماموران پلیس مواد مخدر استان و شهرستان پلدختر پس از هماهنگی با دستگاه قضائی به محل های مربوطه اعزام و موفق شدند خودروی مورد نظر را شناسایی و توقیف و در بازرسی از آن ۱۶۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری دو سودا گر مرگ در این رابطه، عنوان کرد: مبارزه بی امان و جدی با قاچاق مواد مخدر از اولویت های اصلی پلیس است و شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.