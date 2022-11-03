آمار روزانه بیماران کرونایی ۲ رقمی شد/ ۳ فوتی در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۹۶۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۳ نفر ماند.

تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۴۸۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۱۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۲۰۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.