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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

آمار روزانه بیماران کرونایی ۲ رقمی شد/ ۳ فوتی در ۲۴ ساعت

آمار روزانه بیماران کرونایی ۲ رقمی شد/ ۳ فوتی در ۲۴ ساعت

بنابر اعلام وزارت بهداشت، ​در شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۴ نفر از آنها بستری شدند.

وضعیت قرمز کرونا در سه شهرستان/ شناسایی ۴۲ بیمار جدیدمجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۹۶۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۳ نفر ماند.

وضعیت قرمز کرونا در سه شهرستان/ شناسایی ۴۲ بیمار جدیدتا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۴۸۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۱۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۲۰۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5623602

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    نظرات

    • شهروز IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
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      پاسخ
      شرایط جوری شده که نمیشه هر خبری رو بسادگی قبول کرد. امیدوارم این خبر(کرونا) جزء خبر های غلط و کاذب باشه

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