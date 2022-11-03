بستری ۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۵۶ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۱ هزار و ۵۲۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۲۳ هزار و ۷۵۰ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۳ هزار و پنج مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۷ هزار و ۲۰۶ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۸ هزار و ۵۱۸ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۳۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۶۴ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، موردی جدیدی از فوت ناشی کرونا در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۴ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۳ هزار و ۲۰۵ هم استانی مبتلا به کووید۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۰۹ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۴ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۱۱ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۱۳۶ دوز نوبت سوم و ۱۳۲ هزار و ۱۵۸ دوز یادآور واکسن بوده است.