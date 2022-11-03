۱۳ آبان روز مبارزه برای پیشرفت و استقلال است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اصحاب رسانه استان قزوین در آستانه روز ۱۳ آبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت این روز تاکید کرد: یوم الله سیزدهم آبان ماه روزی است که ملت ایران آرمان‌هایش را مرور و پرچم دفاع از حق را برافراشته می‌کند و یک صدا فریاد استکبارستیزی را به گوش جهانیان می‌رساند.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذینَ آمَنُوا یقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا یقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّیطانِ إِنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفاً»

«کسانی که ایمان ‌دارند در راه خدا پیکار می‌کنند و آن‌ها که کافرند در راه طاغوت. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید زیرا نقشه شیطان ضعیف است.» (آیه ۷۶ سوره نساء)

یوم الله سیزدهم آبان ماه، هر ساله یادآور روز مبارزه است؛ مبارزه‌ای برای پیشرفت، عدالت، آزادگی و پافشاری بر استقلال یک کشور. روزی است که ملت ایران آرمان‌هایش را مرور و پرچم دفاع از حق را برافراشته می‌کند و یک صدا فریاد استکبارستیزی را به گوش جهانیان می‌رساند.

امروز نظام سلطه با پیچیده ترین راهبردها و ابزارها به مصاف با جبهه حق آمده و اقدامات خصمانه اش در بدعهدی ها، پیمان شکنی ها و دسیسه های شیطانی برای برهم زدن امنیت کشور عزیزمان، برای ملت بخوبی عیان شده است و اینک کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با این همه خصومت بتواند به آمریکا و همراهان اروپایی اش اعتماد داشته باشد.

اما آنچه همه توطئه‌ها را خنثی و مکر مکاران را به خودشان باز می‌گرداند آگاهی، بصیرت و شناخت درست مسائل سیاسی کشور و جهان است. در این برهه حساس که عصر جنگ رسانه ای و تبلیغاتی است و دشمن با ابزارهای پیشرفته، پیچیده و متنوع رسانه ای به جعل روایت ها می پردازد تا به اعتقادات و باورهای انقلابی مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی ضربه بزند، رسانه‌های آزاده و معتقد به انقلاب اسلامی، نقشی موثری در هوشیار سازی، آگاهی بخشی و دشمن شناسی جوانان داشته و دارند چرا که افشای ماهیت واقعی ایادی وابسته، تبیین افتخارات جوانان مسلمان در ایران و جهان، امید بخشی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایران و جهان اسلام، خودباوری جوانان در برابر روشنفکران غرب زده و جلوگیری از جولان جاعلان روایت ها در مرزهای فکری جامعه، بخشی از رسالت‌های رسانه‌های انقلابی است.

در آستانه‌ی روز سیزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۱، اصحاب رسانه استان قزوین با گرامیداشت این روز و ادای احترام به شهدای دانشجوی پیرو خط امام (ره) و شهدای دانش‌آموز و ضمن عمل به وظیفه تخصصی و متعهدانه خود در آگاهی بخشی و تبیین روحیه استکباری شیطان بزرگ و کمک به خنثی سازی جنگ روانی دشمنان ملت بزرگ ایران در تصویر سازی معکوس از وضعیت کشور، از عموم هم استانی های شریف و بصیر دعوت بعمل می آورد تا در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان ماه و دیگر محافل ضد استکباری شرکت نموده و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، حمایت همه جانبه خود را در ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از حق آزادی خواهان جهان ابراز و با سر دادن فریاد "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر اسرائیل" انزجار خود را از همه ی دشمنی ها و کینه توزی ها علیه نظام و انقلاب اعلام داشته، دشمنان نظام را مأیوس و نور امید را در دل آزادی خواهان جهان برافروزند.