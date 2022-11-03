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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

رئیس اداره هواشناسی اردستان:

بارشها در اردستان با شدت وضعف ادامه دارد/کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما

بارشها در اردستان با شدت وضعف ادامه دارد/کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما

اردستان-رئیس اداره هواشناسی اردستان گفت: بارش باران در نقاط مختلف اردستان امروز، با شدت و ضعف ادامه دارد.

جواد رمضانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سامانه بارشی از بعد از ظهر روز گذشته منطقه اردستان را در برگرفت که شرایط آن به صورت بارش ملایم و پراکنده بر روی منطقه اردستان بود.

وی با بیان اینکه کماکان تا صبح امروز این شرایط ادامه داشت، افزود: بارش‌ها در سطح منطقه با شدت و ضعف ادامه دارد و بیشتر بارش ها بر روی نواحی جنوبی شهرستان مستقر است.

رئیس اداره هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: امروز این سامانه از منطقه اردستان خارج می‌شود و به سمت نواحی شرقی کشور می‌رود همچنین در روند دما هم امروز سه تا چهار درجه کاهش دما را نسبت به روز گذشته داریم.

رمضانپور در خصوص آمار بارش های ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان، تصریح کرد: میزان بارش در شهر اردستان ۴.۷ میلی‌متر، شهر زواره ۶.۴ میلی‌متر و همچنین مهاباد ۴.۳ بوده است.

وی تاکید کرد: بیشترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به روستای بقم با ۲۸.۵ میلی‌متر و کمترین میزان بارش مربوط به روستاهای شهراب و سریجهین با دو میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 5623648

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