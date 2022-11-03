ضرورت معرفی بسیج و پایگاه های مقاومت به دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله‌پور بعد از ظهر پنح شنبه در حاشیه بازدید از جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیج مولود انقلاب و امام راحل (ره) است، اظهار کرد: وقتی‌که امام (ره) بسیج را به عنوان یک نیروی کمکی معرفی کرد بسیاری از استراتژیست‌ها و اندیشمندان به صحبت های امام (ره) در خصوص بسیج تعجب می‌کردند اما به مرور زمان شاهد بودیم که دفاع مقدس مردمی شد و ذیل ساختار بسیج آمد.

وی با اشاره به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن در بازسازی کشور گفت: بعد از دفاع مقدس بسیج در راس بازسازی، کارهای بزرگی در حوزه‌های بازسازی مناطق، سد سازی و مهم‌تر از همه روند رو به رشد در زمینه‌های مختلف علمی و دفاعی، انجام داد.

فرمانده سپاه قدس گیلان بسیج را نیرویی مخلص و برای حل مشکلات مردم و جامعه معرفی کرد و افزود: امروز نیز شاهد هستیم هر جا که باری از نظام و انقلاب بر روی زمین بماند این بسیج و پایگاه‌های مقاومت بسیج هستند که به یاری می شتابند.

سردار عبدالله‌پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پایگاه‌های مقاومت بسیج تصریح کرد: مقام معظم رهبری در خصوص پایگاه های مقاومت بسیج می فرمایند که پایگاه های مقاومت بسیج ستون‌های قدرتمند نظام و ریشه با عظمت انقلاب اسلامی بوده که بیان چنین فرمایشات نشان می‌دهد رسالت بسیج چقدر سخت است.

وی به اهداف برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان پایگاه های مقاومت بسیار زیادی با میزان فعالیت‌های مختلف وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی‌هایی هستند که باید این ظرفیت‌ها برای نسل جدید بازگو شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم توجه به معرفی بسیج و پایگاه‌های مقاومت بسیج برای نسل جدید به ویژه دانش آموزان بیان کرد: اگر روحیه بسیجی در جامعه دمیده شود هیچ قدرتی توان مقابله با جمهوری اسلامی را ندارد.

سردار عبدالله‌پور با اشاره به وجود ۵۳ غرفه در نمایشگاه اسوه بسیج در استان گیلان، افزود: این تعداد غرفه از ۱۹ نواحی تنها بخشی از ظرفیت‌های پایگاه های مقاومت بسیج در عرصه‌های جهادی، علمی، کشاورزی، صنایع دستی و فرهنگی است.