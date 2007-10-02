کشته شدن یک نظامی آمریکایی و زخمی شدن 10 نفر دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است: در جریان درگیری نظامی که روز دوشنبه در مرکز بغداد رخ داد؛ علاوه برکشته شدن یک نظامی آمریکایی،دو سرباز عراقی، یک غیر نظامی عراقی و مترجم نظامیان آمریکایی نیز کشته شدند.

به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره ای نشده است.

با کشته شدن این نظامی آمریکایی، آمار تلفات ارتش آمریکا در عراق از سال 2003 تا کنون به سه هزار و 805 کشته رسیده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز از وقوع دو انفجار در بغداد و المدائن خبر دادند.

در المدائن براثر انفجار بمب که گشتی نیروهای عراقی را هدف قرار داده بود؛ یک افسر پلیس عراق کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

وقوع انفجار در منطقه الکراده در مرکز بغداد نیز منجر به کشته شدن دو عراقی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.