حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان مشت محکمی به فتنه گران است

سردار سیاوش مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز ملی مبارزه با استکبار و ۱۳ آبان آن را نشانه نفرت از استکبار دانست و گفت: تضعیف و نابودی اسلامی از برنامه های دشمن است و مردم، دانشجویان و آحاد مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

وی با اظهار اینکه مردم با حضور در راهپیمایی اعلام خواهند کرد که همچنان پای انقلاب ایستادند و کشور را دولت دارند، گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی پاسخ محکمی به فتنه گران در حوادث اخیر خواهد بود.

وی با اشاره برپایی آیین تجلیل از دانش آموزان برگزیده و نخبه ملی در استان گفت: اگر بخواهیم به آینده کشوری پی ببریم و ارزش های انقلاب اسلامی را گسترش دهیم چاره نداریم به بسیج دانش آموزی توجه بیشتری شود.

سردار مسلمی سرمایه گذاری اساسی در حوزه دانش آموزان را لازم دانست و گفت: برنامه های دشمن متوجه این قشر تاثیرگذار است از این رو توجه به مسائل تربیتی و ترویج ارزش های والای انقلاب اسلامی ضروری است و همه برنامه ریزی ها برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، پرداختن به دانش آموزان و توجه به آنها الزامی است.

محمد جعفری مسئول بسیج دانش آموزی مازندران با بیان اینکه مجمع علوی با حضور دانش آموزان نخبه و برگزیده هر ساله در استان برگزار می شود، گفت: دانش آموزان در این مجمع مطالبات خود را مطرح کردند و این طرح با شیوه مسئله یابی و مطالبه گری ادامه می یابد.

وی افزود: همچنین از برگزیدگان لیگ بین المللی پایا در استان تقدیر به عمل آمد و مازندران طی پنج سال گذشته توانست رتبه اول را در کشور کسب کند.