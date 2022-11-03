به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای در کرمانشاه که با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جلسات شهید قلیوند استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کرمانشاه با توجه به فرهنگ غنی و پویای خود و همچنین مردمانی مهمان نواز و خونگرم، استانی بسیار مناسب برای برگزاری جشنواره های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی است.

وی با اشاره به اثربخشی برنامه های فرهنگی و هنری در جامعه، افزود: هنرمندان و افرادی که در زمینه تئاتر فعالیت می کنند می توانند زبان گویا وانتقال دهنده فرهنگ به جامعه باشند و حقیقتاً این قشر تاثیرگذار هستند

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جامعه نیاز به آرامش، نشاط و شادابی دارد، تصریح کرد:: وظیفه مسئولین است که تلاش خود را برای گسترش نشاط و امید در جامعه افزایش دهند و خوشبختانه این موضوعات در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شده و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده ایم، چون جامعه ای که نشاط نداشته باشد، نمی تواند پویا باشد

امیری مقدم تاکید کرد: ما وظیفه داریم که نشاط، رفاه و آسایش مردم را تامین کنیم، تا آینده شکوفاتر و پویاتری داشته باشیم

وی با اشاره به درگیری مستقیم استان کرمانشاه در هشت سال جنگ تحمیلی، ادامه داد: جنگ در کرمانشاه آغاز و در آن نیز خاتمه یافت و مردمان استان علاوه بر اینکه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند در معرض بمباران و موشکباران رژیم بعث هم بودند بنابراین ضرورت برنامه های امید و نشاط آفرین برای مردم استان اجتناب ناپذیر است و باید برای آرامش و نشاط هر چه بیشتر مردم تلاش کنیم

استاندار کرمانشاه با اشاره به آثار تاریخی فاخر و متنوع استان کرمانشاه، گفت: به منظور گسترش نشاط و شادابی در بین دانش آموزان و دانشجویان اعلام کرده ایم که بازدید برای این عزیزان از مکان های تاریخی و میراثی باید به صورت رایگان و البته برنامه ریزی شده باشد

وی با بیان اینکه کرمانشاه یک استان تاریخی و فرهنگی است و با جدیت از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای فجر در کرمانشاه حمایت می کنیم، بیان کرد: اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده به منظور پوشش خبری این رویداد مهم در کرمانشاه الزامی است تا همه مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در جریان برگزاری آن قرار گیرند

گفتنی است، است جشنواره تئاتر منطقه ای فجر با حضور استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، کردستان، خوزستان، قزوین، زنجان و ایلام، دیماه امسال در کرمانشاه برگزار خواهد شد.