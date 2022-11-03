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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

استاندار کرمانشاه مطرح کرد؛

کرمانشاه آماده میزبانی از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر

کرمانشاه آماده میزبانی از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه آماده میزبانی از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای در کرمانشاه که با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جلسات شهید قلیوند استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کرمانشاه با توجه به فرهنگ غنی و پویای خود و همچنین مردمانی مهمان نواز و خونگرم، استانی بسیار مناسب برای برگزاری جشنواره های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی است.

وی با اشاره به اثربخشی برنامه های فرهنگی و هنری در جامعه، افزود: هنرمندان و افرادی که در زمینه تئاتر فعالیت می کنند می توانند زبان گویا وانتقال دهنده فرهنگ به جامعه باشند و حقیقتاً این قشر تاثیرگذار هستند

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جامعه نیاز به آرامش، نشاط و شادابی دارد، تصریح کرد:: وظیفه مسئولین است که تلاش خود را برای گسترش نشاط و امید در جامعه افزایش دهند و خوشبختانه این موضوعات در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شده و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده ایم، چون جامعه ای که نشاط نداشته باشد، نمی تواند پویا باشد

امیری مقدم تاکید کرد: ما وظیفه داریم که نشاط، رفاه و آسایش مردم را تامین کنیم، تا آینده شکوفاتر و پویاتری داشته باشیم

وی با اشاره به درگیری مستقیم استان کرمانشاه در هشت سال جنگ تحمیلی، ادامه داد: جنگ در کرمانشاه آغاز و در آن نیز خاتمه یافت و مردمان استان علاوه بر اینکه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند در معرض بمباران و موشکباران رژیم بعث هم بودند بنابراین ضرورت برنامه های امید و نشاط آفرین برای مردم استان اجتناب ناپذیر است و باید برای آرامش و نشاط هر چه بیشتر مردم تلاش کنیم

استاندار کرمانشاه با اشاره به آثار تاریخی فاخر و متنوع استان کرمانشاه، گفت: به منظور گسترش نشاط و شادابی در بین دانش آموزان و دانشجویان اعلام کرده ایم که بازدید برای این عزیزان از مکان های تاریخی و میراثی باید به صورت رایگان و البته برنامه ریزی شده باشد

وی با بیان اینکه کرمانشاه یک استان تاریخی و فرهنگی است و با جدیت از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای فجر در کرمانشاه حمایت می کنیم، بیان کرد: اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده به منظور پوشش خبری این رویداد مهم در کرمانشاه الزامی است تا همه مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در جریان برگزاری آن قرار گیرند

گفتنی است، است جشنواره تئاتر منطقه ای فجر با حضور استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، کردستان، خوزستان، قزوین، زنجان و ایلام، دیماه امسال در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5623666

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