راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر استان تهران برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم رسمی یوم الله ۱۳ آبان صبح جمعه در سراسر استان تهران با شعار محوری «١٣ آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی» برگزار شد و طی گزارش های رسیده از خبرنگاران مهر در سطح استان تهران حضور مردم در این مراسم پرشور بوده است.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و گرامیداشت روز ملی استکبارستیزی در ورامین با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و راهپیمایان به سوی مسجد جامع این شهر حرکت کردند و، حجت الاسلام علیزاده نماینده ولی فقیه در سپاه تهران در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد.

یکی از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده ام، تا ضمن کوبیدن مشت محکم بر دهان آمریکا یاد و خاطره شهدای دانش آموز را گرامی داشته و راه آنها را ادامه دهم.

وی اضافه کرد: شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر امریکا» هرگز از ادبیات سیاسی و دانش آموزی ملت ایران حذف نخواهد شد.

راهپیمایان ۱۳ آبان رباط کریم و قرچک چه گفتند

در رباط کریم نیز در حالی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد، که شاهد اقدامات تروریستی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به‌سرکردگی آمریکای تروریست‌پرور به‌دست عمال و مزدبگیران داخلی‌شان در حرم امن حضرت احمدبن موسی «ع» شاهچراغ بوده ایم و مردم رباط کریم از مقابل مسجد النبی (ص) راهپیمایی خود را آغاز کرده و به سوی مصلی نماز جمعه حرکت کردند.

یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی با اشاره به هفتمین روز شهادت جانسوز شهدای مظلوم شاهچراغ به خبرنگار مهر گفت: قتل‌عام مردان و زنان و کودکان بی‌گناه این مرز و بوم در شاهچراغ توجیه پذیر نیست و این در حالی است، که امریکا و اسرائیل توسط رسانه‌های ضدانقلاب خارج‌نشین، خط اغتشاش و ناآرامی را در ایران پیگیری می‌کنند.

وی که خود را محسن معرفی کرد و ۴۳ سال سن داشت، افزود: قطعاً با هوشیاری و بصیرت ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی و اقدام قاطعانه و به‌موقع نیروهای انتظامی و امنیتی این آشوب های داخلی موفقیتی نخواهد داشت، اما آمده ایم، که اعلام کنیم، این دست‌وپازدن‌ها و عقده‌گشایی‌های عمال استکبار جهانی از روی استیصال و درماندگی در مواجهه با ایران قوی و مستقل است و محتوم به شکست خواهد بود.

مردم قرچک نیز در میدان امام خمینی (ره) این شهرستان تجمع کردند و صبوری مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در جمع آنها به سخنرانی پرداخت و در این مراسم شاهد برگزاری مسابقه‌ای برای نوجوانان تحت عنوان «یک جمله برای آرتین» هستیم.

مردم قرچک در این مراسم شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق» و «ایران پر از شهیده، فتنه جواب نمیده» سر دادند، نسبت به آشوب های اخیر به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند.

بیانیه این تجمع با شعار «زن، عزت و افتخار» قرائت شد.

بهارستانی ها و پیشوایی ها از آشوبگران اعلام برائت کردند

در پیشوا نیز راهپیمایان از سه راه شهرداری به سمت حرم امامزاده جعفر (ع) راهپیمایی کردند و این روز بزرگ و حماسه‌ساز را مانند سال های گذشته با فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی گرامی داشتند.

یکی از شرکت کنندگان در مراسم پیشوا به خبرنگار مهر گفت: انقلاب دوم در تسخیر جاسوسخانۀ آمریکا و شکست هیمنۀ پوشالی آمریکای جنایتکار و تروریست‌پرور توسط دانشجویان مسلمان پیروی خط امام در ۱۳ آبان به خوبی نشان داد، که ملت ایران با استکبار جهانی سر سازش ندارد و این روز برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد ماند و ملت آزاده ایران آن را فراموش نخواهند کرد.

وی اضافه کرد: آمریکا و رهروان آن در منطقه و عمال داخلی بدانند، ملت ایران بر سر امنیت و انقلاب خود با کسی شوخی ندارد و هر دست معارضی را با شدت قطع خواهد کرد.

در بهارستان نیز مردم ولایتمدار دیار شور عاشورایی از ساعات نخستین آغاز مراسم ۱۳ آبان با حضور کم نظیر در فلکه دوم گلستان و حرکت به سوی مصلی روز ملی استکبار ستیزی را گرامی داشتند.

در این مراسم مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر فتنه گر، خشم انزجار خود را از دسیسه‌های دشمنان اعلام کردند و یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت و شهدای مظلوم شاهچراغ را گرامی داشته و یکصدا بر مجازات عاملان این قساوت‌ها تاکید کردند و علی قشقایی مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری تهران نیز در جمع راهپیمایان به سخنرانی پرداخت.

برگزاری پرشور مراسم ۱۳ آبان در ملارد، پردیس و دیگر نقاط استان تهران

مردم حزب الله ملارد نیز با حضوری حماسه ساز عمق کینه خود از منافقان و ایادی شیطان کبیر را به منصه ظهور رسانده و جمعیت فزاینده این شهرستان در مصلی نماز جمعه ملارد گردهم آمدند، تا ضمن خنثی کردن نقشه‌های تفرقه‌افکن دشمن، وحدت و همبستگی خود را به رخ جهانیان بکشند.

شرکت کنندگان در این مراسم، یکصدا اعلام داشتند که: استکبار جهانی و دشمنان ایران قوی و متحد را نمی‌خواهند و برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

در پردیس نیز مردم در مصلی نماز جمعه تجمع کردند و در این مراسم بسیاری از تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی مانند «پلیس ستون اصلی امنیت کشور است»، حمایت خود را از نیروی انتظامی و کسانی که امنیت کشور را تامین می کنند، اعلام کردند و در ادامه این مراسم بیانیه تشکل‌های دانش آموزی قرائت شد که دانش آموزان در بیانیه خود بر ادامه مسیر استکبارستیزی تاکید کردند.

بسیاری از افراد حاضر در راهپیمایی امروز پردیس جوانان و نوجوانانی هستند، که ۱۳ آبان سال ۵۷ را ندیده‌اند اما برای بزرگداشت این روز به خیابان‌ها آمده‌اند تا ثابت کنند دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها پای کار انقلاب اسلامی هستند و اجازه رخنه و تعرض به دشمنان این آب و خاک را نمی‌دهند.

لواسانات، شهریار، دماوند، قدس، اسلامشهر، فیروزکوه، ری و پاکدشت نیز شاهد حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در دفاع از ولایت، کشور و امنیت ایران اسلامی بودند و به گفته حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران این مراسم با شکوه در حدود ۴۰ شهر و منطقه در این استان برگزار شد.