باید در فضای مجازی از حالت پدافندی به سمت تهاجمی حرکت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری موحد ظهر پنجشنبه در نخستین رویداد منطقه ای تولید محتوای دیجیتال بسیج در تربت حیدریه با بیان اینکه باید در فضای مجازی از حالت تدافعی یا پدافندی به سمت آفندی و تهاجمی حرکت کنیم، اظهار کرد: این مهم نیازمند یک شبکه سازی منسجم در بدنه نیروهای انقلاب و همچنین تولید محتوای فاخر در حوزه های مختلف است تا ضمن تبیین مبانی انقلاب اسلامی، آرمانها و اهداف و همچنین پاسخگویی به شبهات، با رویکرد تهاجی سراغ دشمنان نظام اسلامی برویم.

فرمانده سپاه ناحیه تربت حیدریه بیان کرد: دشمنی جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف ادامه دارد اما امروز مهمترین و اصلی ترین حوزه ای که جبهه غربی، عبری، عربی به آن متوسل شدند فضای مجازی و ابزار رسانه است که با پمپاز دروغ و شبه پراکنی سعی در انحراف افکار عمومی و القای ناامیدی در درون جامعه دارند.

وی تصریح کرد: گواه این ادعا آن است که آمریکایی ها دلیل فروپاشی ابرقدرت شرق یعنی شوروی را نه جنگ نظامی و اقتصادی و سیاسی بلکه رویکرد فرهنگی و ابزار رسانه ای اعلام کردند و آنها امروز هم از طریق تهاجم فرهنگی و عملیات روانی این پروژه را برای جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده اند.

ناصری موحد افزود: بر همین اساس نخستین رویداد منطقه ای تولید محتوای بسیج در سه قالب انیمیشن و پویانمایی، بازی و نرم افزار بمدت ۴۸ ساعت برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه تربت حیدریه اظهار کرد: در این رویداد تیم های تولید محتوا فرصت دارند در مدت یاد شده با سه موضوع ۱۳ آبان، تسخیر لانه جاسوسی و افول آمریکا، حجاب، زن، اغتشاشات اخیر و همچنین موضوع بومی بازرگانی زعفران با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی گفت: برگزیدگان در این رویداد منطقه ای اواخر آبانماه برای شرکت در چهارمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج خراسان رضوی عازم مشهد می شوند و با دیگر شهرستانهای استان به رقابت خواهند پرداخت که در صورت انتخاب به مرحله کشوری که هفته بسیج در تهران برگزار می شود راه می بایند.

دشمنان با ابزار رسانه عقبه نظام اسلامی را هدف قرار داده اند

در ادامه علی اکبر کی پور، فرماندار تربت حیدریه ضمن تمجید از برگزار کنندگان این رویداد، آن را برای جامعه امروزی ضروری برشمرد و اظهار کرد: بسیج از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کنار مردم، با مردم و برای مردم در حوزه های مختلف نقش تاثیرگذاری داشته، اما امروز انچه که ضروری و مورد نیاز جامعه است تولید محتوای فاخر توسط نیروهای انقلاب در فضای مجازی و رسانه است.

فرماندار تربت حیدریه تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی دشمن سعی داشت عقبه لشکر، یا تیپ و کردان یعنی همان پشتیبان جنگ را مورد تهاجم و به آن آسیب برساند تا در خط مقدم بتواند بر نیروهای ایرانی فائق آیاد، امروز هم این برنامه را دارد و سعی می کند عقبه نظام اسلامی یعنی نسل جوان و نوجوان و مدیران آینده کشور را مورد هجوم قرار داده و با القای شبهات و پمپاز دروغ نظام را ناکارآمد و امید را از بین ببرد.

وی اظهار کرد: تهاجم فرهنگی و جنگ سایبری به حد اعلی خود رسیده و مبنای اغتشاشات اخیر نیز همین فضای مجازی است و باید مقابله خوبی در این جنگ نرم رسانه ای با دشمنان داشته باشیم و لازمه آن تولید محتوای فاخر است.

کی پور با بیان اینکه عمده تمرکز دشمن روی جنگ سایبری و فضای مجازی است، گفت: امروز در فضای مجازی نیازمند محتوای خوب و فاخر هستیم و نیروهای انقلاب یا همان عقبه نظام باید به سمت محتوای فاخر و اثرگذار حرکت کنند.

فرماندار تربت حیدریه افزود: امروز همگان شاهدند که محتوای برخی سلبریتی ها در فضای مجازی آشوب، اغتشاش و در نهایت تروریست پرور و فتنه انگیزی است و بیشتر نسل جوان و نوجوان را هدف قرار داده اند، چرا که دشمن می داند در عرصه نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران نمی تواند مقابله کند، لذا بیشترین تمرکز خود را با ابزار رسانه به سمت نسل جوان متمرکز کرده که بخش داخلی این طراحی، دشمن سلبریتی های تروریست پرور است.

وی خاطر نشان کرد: باید با جهاد تبیین و کار شبانه روزی در همین فضای مجازی و ابزاری که دشمن از آن برای انحراف افکار عمومی استفاده می کند خواستار محاکمه سلبریتی های های تروریست پرور که به اغتشاشات و آشوب های اخیر دامن زدند باشیم.

کی پور همچنین بخش فکری در حوزه فضای مجازی را برای محتوا بسیار ارزشمند و اساسی دانست و افزود: برای تولید محتوای فاخر در فضای مجازی نیازمند یک اتاق فکریا هیئت اندیشه ورز هستیم تا بتوانیم محوای مناسب هم در حوزه آفندی و هم پدافندی تولید کنیم.

گفتنی است؛ نخستین رویداد منطقه ای تولید محتوای دیجیتال بسیج ظهر پنجشنبه با حضور پنج تیم انیمیشن، نرم افزار و بازی از شهرستانهای تربت حیدریه، رشتخوار، مه ولات و زاوه در مرکز رسانه ای شهید حجتی آغاز شد.