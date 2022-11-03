کهگیلویه وبویراحمدازسه سد خود بی بهره است/راه۲۸روستا۶ماه بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدزاده ظهر پنجشنبه در همایش مدیران کل دفاتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری های کشور در یاسوج افزود: به برکت انقلاب خدمات زیادی در استان انجام گرفته و بیشتر جاده های استان مربوط به بعد از انقلاب است اما هنوز کمبود خدمات در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه راه روستایی حدود ۲۸ روستای استان همچون مورزرد زیلایی و سیلاب کلوار به مدت چهار تا شش ماه به واسطه بارش ها و خاکی بودن قطع می شود، گفت: خیلی از مناطق استان هنوز کم برخوردار هستند و امکانات ضعیف بوده و جوابگو نیست.

احمد زاده با بیان اینکه زیبایی های استان هنوز پنهان است و توانمندی های گردشگری استان ناشناخته مانده اند، گفت: از محل سفر ریاست جمهوری اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافت اما تخصیص ها کافی نیست.

وی افزود: در بحث جاده ها به علت کمبود تخصیص ها کارهای زیادی نتوانستیم انجام دهیم و متاسفانه به اهدافی که داشتیم نرسیدیم اما با وجود مشکلات اعتباری که وجود دارد، استان تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده است.

استاندار تصریح کرد: از محل اعتبارات سفر دولت کارهای زیرساختی زیادی آغاز شده است و رئیس جمهور به وزرا دستور داد که توجه ویژه به این استان شود.

وی با بیان اینکه همایش مدیران دفاتر فنی کشور فرصت مناسبی برای ترویج یک گفتمان تاثیر گذار و تبادل نظرات و ایده های مدیران و کارشناسان است، گفت: در این همایش از تجارب استان های مختلف استفاده می شود تا ضعف ها برطرف شود.

احمد زاده افزود: هزینه های این استان فوق العاده بالاست و برای گازرسانی به روستاهای استان تقریباً شش برابر متوسط کشور باید هزینه شود و برای تامین اعتبار برخی مناطق استان با مشکل مواجه هستیم، همچنین برای آبرسانی نیز همین مشکل وجود دارد.

استاندار افزود: استان یک درصد جمعیت و یک درصد خاک کشور و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نفت و گاز کشور را دارد و گچساران از مخازن نفت ایران است اما نرخ بیکاری در استان بالا و خدمات رسانی با مشکل روبروست.

وی اظهار داشت: در لیکک ۸۵ حلقه چاه وجود دارد اما مردم کاملاً بی بهره اند و انتظار می رود در این نشست ها راهکارهای اجرایی برای برون رفت از مشکلات مردم ارائه شود و از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده و کار جهادی انجام شود تا مشکلات استان های دامنه های زاگرس رفع شود.