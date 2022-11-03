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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

آیت الله جوادی آملی:

مسئولین برای حل مشکلات اقتصادی کشور و جوانان چاره اندیشی کنند

مسئولین برای حل مشکلات اقتصادی کشور و جوانان چاره اندیشی کنند

قم-مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی از کسانی که این روزها در خیابان شیشه می شکنند، شاید به خاطر مشکلات اقتصادی قبلاً شیشه خانه خود را شکسته باشند که مسئولین باید برای حل مشکلات چاره اندیشی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابراز داشتن: کارمندی که رشوه بگیرد وقتی به مقام بالاتری برسد اختلاس می کند! معنایی ندارد ادارات دولتی برای راه انداختن کار مردم پول بگیرند، این کار وظیفه آنهاست.

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: خیلی بدیهی است که در کشور نباید اختلاس و حقوق های نجومی باشد، فهم این مسئله نیاز به سواد خاصی ندارد. در کشور بودجه های فراوانی هست، اما اختلاس هم فراوان است! اختلاس ها توسط کسانی انجام می شوند که پیچ و خم های قانونی را بلدند و می دانند باید با چه کسانی همکاری کنند تا به مقصودشان برسند! باید قوانین اصلاح و جلوی این افراد گرفته شود!

آیت الله جوادی آملی افزود: برخی از کشورهای اروپایی به اندازه یک استان ما هم نیستند اما با گل فروشی اقتصاد خود را اداره می کنند، اما کشور ما با داشتن این همه امکانات از قبیل نفت و معادن، بی عرضگی برخی مدیران جلوی پیشرفت آن را گرفته است.

وی اذعان داشت: برخی از کسانی که این روزها در خیابان شیشه می شکنند، شاید به خاطر مشکلات اقتصادی قبلاً شیشه خانه خود را شکسته باشند، این وظیفه مسئولین هست که برای حل مشکلات اقتصادی کشور و جوانان چاره اندیشی کنند!

مرجع تقلید شیعیان بیان داشتن: ما قبلاً هم گفتیم که پول یارانه باید خرج کارخانه ها و تولید شود تا اقتصاد کشور رونق بگیرد. قرار نیست فقط شکم مردم سیر شود، بلکه باید زندگی عزتمندانه ای هم داشته باشند.

کد مطلب 5623706

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