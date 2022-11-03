به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در بازدید شبانه از تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده اظهار کرد: پیشرفت اجرای این پروژه مطلوب و رضایت‌بخش بوده و بر اساس زمانبندی انجام یافته و روزشمار تعیین شده در حال پیگیری است.

خرّم خاطرنشان کرد: بهره برداری از چند پروژه عمرانی شهری که بر اساس روزشمار تعیین شده انجام یافته است، موجب افزایش اعتماد افکار عمومی به خادمین مردم به ویژه شهرداری می‌شود.

وی ضمن خسته نباشید و خداقوت به نیروهای اجرای این پروژه تصریح کرد: بهره برداری به موقع از این پروژه می‌تواند در تسهیل روند عبور و مرور شهروندان و کاهش ترافیک در این قسمت از شهر نقش مهمی ایفا کند.

در این بین شهردار تبریز نیز در جریان این بازدید در خصوص روند عملیات احداث این پروژه گفت: تمام پایه‌های پل شهید فروزنده به اتمام رسیده و پروژه هم اکنون در مرحله اتمام عرشه‌گذاری است و طی ۱۸ روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

یعقوب هوشیار افزود: در حال حاضر هیچیک از مسیرهای محل اجرای این پروژه مسدود نیست و ترافیک به صورت روان در این منطقه انجام می‌شود و تنها مسیر شمال به جنوب پروژه به علت عملیات عرشه‌گذاری مسدود است.

هوشیار ادامه داد: همه سعی و تلاش مجموعه عوامل اجرایی پروژه در راستای اجرای با کیفیت و تسریع اجرای پروژه جهت بهره برداری از آن در زمان مقرر است.

پروژه روگذر شهید فروزنده که به موازات کانال ایلی‌سو، منطبق بر آن و روی آن در حال احداث است، دارای طول تقریبی ۵۳۰ متر و شامل دو کوله و پنج پایه و طول عرشه ۱۹۲ متر و عرض حدود ۱۶ متر است و متشکل از حدود ۲۱۰ عدد شمع بتنی به عمق ۲۰ و ۱۵ متری به صورت شمع‌های زیر پایه‌ها و کوله‌ها و شمع‌های مجاور کانال و همچنین شمع‌های ترافیکی بین پایه‌ها است.