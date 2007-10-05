دکتر فاطمه صادق زاده، مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص فعالیتهای اخیر این گروه به خبرنگار مهر گفت : گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) از سال 81 تمامی واحدهای معارف خود را به نحو طرح مطالعاتی آثار شهید استاد مطهری اجرا می کند که طی چهار ترم اولیه ورود دانشجویان این طرح گذرانده می شود.

وی افزود: در این طرح مقدار قابل توجهی از آثار استاد مطهری به صورت مطالعه ، مباحثه و تدریس گذرانده می‌شوند. در این دوره 2 ساله نظام فکری و منسجم استاد مطهری در مباحث معارف دینی و اعتقادی برای دانشجویان حاصل می شود.

وی در خصوص افزایش رشته های تحصیلی در گروه فلسفه این دانشگاه گفت: متاسفانه رشته جدیدی در این گروه نداشته ایم. خوب است رشته ای میان رشته ای در این خصوص داشته باشیم که آمیزشی از این رشته با رشته های دیگر باشد. برای مثال خوب بود اگر در این خصوص الهیات فلسفی بیشتر مورد توجه قرار می گرفت.

دکترصادق زاده در ادامه اظهار داشت: در فلسفه اسلامی آموزش ما بر محور حکمت متعالیه است. همه واحدها و دروس این رشته سنوات زیادی است که تدریس می‌شوند. همچنین درسهایی مثل فلسفه اخلاق و ادیان و عرفان و..نیز از درسهایی هستند که در مصوبه جدید به دروس قبلی اضافه شده‌اند.

مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق (ع) در پایان از دیدار از مراکز علمی و تحقیقی قم برای دانشجویان فلسفه و برگزاری سلسله سخنرانیهای علمی و فلسفی تا آخر امسال در این دانشگاه خبر د اد.