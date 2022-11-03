کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه شورای مسکن استان، اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه، بررسی و رفع موانع اجرای پروژه‌های مسکن است و اموری که مربوط به وظایف ذاتی دستگاه‌هاست نباید در جلسه مطرح شود.

وی افزود: ارائه گزارش‌های کلی و تکراری چند ماه قبل نشان می‌دهد که در خارج از این جلسه کار چندانی انجام نشده و هیچ ابتکاری برای برون‌رفت از وضع فعلی وجود ندارد.

خرّم با تاکید بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به وظایف خود در حوزه مسکن عمل کنند، گفت: آماده‌ام تا هر مشکلی در این زمینه هست شخصاً پیگیری کنم، اما در جلسات شورای مسکن، تنها به بررسی مشکلات و رفع موانع این حوزه خواهیم پرداخت و از جلسه بعد دیگر گزارش‌های تکراری و طرح مسائل جزئی را قبول نخواهم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، گفت: باید از تجربه استان‌های موفق در این زمینه استفاده کنیم؛ همچنین راهکارهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها برای اجرای این پروژه‌ها نیز باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از یک سال از اجرای نهضت ملی مسکن، هنوز در مرحله تامین زمین معطل مانده‌ایم، گفت: امروز باید به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم موانع اجرای پروژه‌ها را رفع کنیم، اما هنوز در مرحله تامین زمین هستیم و اگر این مشکل حل نشود موضوع را با شخص وزیر مطرح خواهم کرد.

در این جلسه گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان درخصوص روند تامین زمین برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و اجرای برخی از این پروژه‌ها در شهرهای استان ارائه شد.