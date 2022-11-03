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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۴

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی:

افزایش قیمت بنزین کذب است/ قیمت بنزین به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد

افزایش قیمت بنزین کذب است/ قیمت بنزین به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره شایعات درباره افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیرو برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بدین وسیله اعلام می‌دارد که افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.

در این اطلاعیه آمده است: لطفاً هموطنان محترم به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه نکنند و اخبار مربوط به سیاست‌های توزیع فرآورده در کشور را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند.

کد مطلب 5623770

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      پس حتما افزایش پیدا میکنه!

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