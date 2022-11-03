به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیرو برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بدین وسیله اعلام می‌دارد که افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.

در این اطلاعیه آمده است: لطفاً هموطنان محترم به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه نکنند و اخبار مربوط به سیاست‌های توزیع فرآورده در کشور را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند.