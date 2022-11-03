به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری عصر پنج شنبه در آیین افتتاح آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده یاد بهروز عیوضی در زنجان با قدردانی از همراهی همه دست‌اندرکاران در ساخت این مدرسه، گفت: سواد معماری و زیبایی بصری باید در مدارس مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر معماری منطقه و اصیل در ساخت مدارس استفاده شود ارزش مدرسه بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مدارس باید برای دانش‌آموزان ایجاد آرامش می‌کنند، افزود: مدارس احداثی باید مدرسه یاددهنده باشند و دانش‌آموزان در آن زندگی کردن را بیاموزند.

نوری تاکید کرد: سواد معماری و زیبایی بصری باید در مدارس مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر معماری منطقه و اصیل در ساخت مدارس استفاده شود ارزش مدرسه بیشتر می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش لزوم استفاده از فناوری های نوین در مدارس از فناوری‌های نوین را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدارس به این سمت حرکت می‌کنند و باید مدارس ما مدارس آموزنده شوند.

نوری با اشاره به اینکه استان زنجان دارای بناهای ارزشمند و مفاخر بزرگی دارد، افزود: این استان زادگاه فلاسفه شرق است که مقابل فلاسفه غرب قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اسلام برای زنان ارزش زیادی به قائل است، گفت: بی شک نقش مادر خانواده در این اقدام خیرخواهانه بسیار ارزشمند بوده و هر فرد موفقی از نسل مادرانی توانمند رشد پیدا کرده است.