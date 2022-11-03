تداوم کاهش دمای هوای البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است.

وی ادامه داد: به موجب آن آسمانی صاف تا قسمتی ابری، غبار محلی و روند کاهش دما در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۱ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۶ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در عصر و شب رشد ابر است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.