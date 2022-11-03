توسعه اورژانس بیمارستان شهدا سرپل ذهاب نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست پایش حوزه سلامت شهرستان سرپل ذهاب اظهار کرد: در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان سرپل ذهاب صورت گرفته است.

وی افزود: رفع مشکلات بهداشتی، درمانی شهرستان ها از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی است و با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته از نزدیک در جریان این مشکلات قرار خواهیم گرفت و تلاش می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکلات را مرتفع سازیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد مراجعین اورژانس بیمارستان شهدا سرپل ذهاب این اورژانس نیازمند توسعه و بهسازی است.

محمدی بیان کرد: برای اجرای پروژه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان شهدا و تجهیز آن حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که پس از تهیه نقشه و برآورد و دریافت مصوبه وزارت خانه، عملیات اجرایی آن باید به سرعت آغاز شود.

وی ادامه داد: تکمیل پروژه بیمارستان جدید سرپل ذهاب با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهوری است و از اولویت های دانشگاه است که طی هفته های آینده عملیات اجرایی آن از سر گرفته خواهد شد و تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: محوطه سازی مراکز جامع سلامت روستایی بزمیر آباد، گرده نو، قله شاهین با تامین اعتبار دو میلیارد تومان به زودی انجام خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: بحث کمبود پزشکان عمومی اورژانس و بیمه روستای شهرستان سرپل ذهاب باید به صورت جدی پیگیری شود و در حال حاضر ابلاغ سه پزشک جدید برای ارائه خدمت در این شهرستان انجام شده و با پیگیری های صورت گرفته کمبود نیروی پزشک شهرستان به زودی مرتفع می شود.

وی خاطر نشان کرد: بهسازی محل اسکان پزشکان روستایی قره بلاغ و تجهیز آن با ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار و ساخت شش واحد اسکان متخصصین این شهرستان در دستور کار قرار دارد.