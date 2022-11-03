شاعر و پژوهشگر بوشهری تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، الناز رشیدی شاعر و مسئول نشست شاعرانه ساختار رویش بوشهر پنج‌شنبه شب در این آئین ضمن تقدیر و تقدیم لوح سپاس به مسعود عرب زاده گفت: عرصه شعر و نویسندگی عرصه ترسیم و تجلی عشق است که گام نهادن در آن با استعانت از خداوند سبحان یکی از جذاب‌ترین عرصه های فعالیت‌های هنری است و ترنم روح انگیزی که از ذهن و دل نویسنده و شاعر تا مخاطب کشیده و شنیده می‌شود بی‌نظیر است.

رشیدی در ادامه گفت: مسعود عرب زاده هنرمند جوان و نویسنده متعهد و پرکاری ست که در وادی که احساس مسئولیت کرده، قدم محکم و استواری برداشته است، چه حوزه فیلم‌سازی و شعر کودک یا پژوهش تاریخی، و این مایه مباهات است که چنین دوستانی در کنار خود داریم.

و ی گفت: امیدواریم که از چنین انسان‌های پرمهری در همایش‌های بزرگ‌تر و ملی، زیر سایه الطاف الهی و حضرت ولیعصر عج در جهت ارتقای و اعتلای فرهنگ ایران عزیز تقدیر و سپاس شود.

گفتنی است، مسعود عرب زاده متولد ۱۳۶۳ در بندر بوشهر و کارشناس ارشد علوم تربیتی برنامه‌ریزی آموزشی است.

از وی تاکنون کتاب‌های «کندوکاو: آسیب‌شناسی هنر در استان بوشهر»، «لحظه نگاری یک روزنامه‌نگار»، مجموعه شعر «عاطفه آنجا بود» و قصه کودکان «جیک و جیک و جیک تولده»، «آئینه تمام نمای استان بوشهر»، «گزارش‌های سفرنامه نویسان و نمایندگان سیاسی خارجی از بندر بوشهر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم» منتشرشده است.