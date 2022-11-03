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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۴

فرماندار سنندج تصریح کرد؛

ضرورت حضور دشمن شکن همه اقشار مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

ضرورت حضور دشمن شکن همه اقشار مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

سنندج-فرماندار سنندج با برشمردن اهمیت حضور در راهپیمایی امسال ۱۳ آبان، از همه اقشار مردم این شهرستان برای شرکت در راهپیمایی فردا جمعه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، حسن عسکری اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور، شهادت دانش‌آموزان انقلابی بدست دژخیمان پهلوی، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه و تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام است.

وی عنوان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور حوادثی با تاثیرات و پیامدهای عمیق و بسیار گسترده در معادلات سیاسی کشورمان است که به تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی، «انقلاب دوم» مردم ایران نام گرفت.

فرماندار سنندج افزود: از آنجا که دشمن در رسانه‌ها و فضای مجازی با فضاسازی غیرواقعی، سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه‌دادن مشکلات کوچک و وارونه کردن واقعیت‌های کشورمان، درصدد ایجاد ناامنی در اقصی نقاط ایران است، لذا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تمامی توطئه‌ها و ترفندهای شوم دشمنان را نقش برآب خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: دشمن که دائم به دنبال بهانه‌جویی برای برهم‌زدن نظم عمومی جامعه است، مرگ مهسا امینی را بهانه‌ای قرار داد تا با تحریک برخی جوانان و نوجوانان و فریب تعدادی از آنها موجب ایجاد ناامنی و آشوب شد.

عسکری با عنوان اینکه از آنجایی که دشمن بر حضور اغتشاشگران در خیابان‌ها اصرار دارد، از اقشار مختلف جامعه بویژه بسیج اصناف، دانشجویان، فرهنگیان، روحانیون، جامعه ورزشی خواست با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان برگ زرین دیگری در تاریخ اسلامی ثبت کنند.

کد مطلب 5623834

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
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      پاسخ
      آره مردم انقلابی رو با کیک و ساندیس و ... جمع کنید بیارید واستون شعار بدن

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