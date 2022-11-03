به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین بعد از ظهر پنجشنبه در جمع بانوان نخبه و فعال فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: زمانی مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی هویت پیدا می‌کند که فرهیختگان عرصه فرهنگ در میدان تبلیغ دین و تبیین حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغاتی که نخبگان خود را در نیابد کارآیی لازم را ندارد، افزود: رویکرد تبلیغات اسلامی رویکردی نهادی است و کنشگران این نهاد، خواص و توده های مردم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با تاکید بر اینکه پایه ها و اساس سازمان تبلیغات اسلامی را یک مجموعه مردمی تشکیل می دهد، اضافه کرئد: رویکرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط فعلی این است که این سازمان به یک سازمان مردمی تبیین تبدیل شود.

وی اضافه کرد: باید این سوال را امروز از خود بپرسیم که بعد از این اینکه مقام معظم رهبری جهاد تبیین را یک فریضه قطعی و فوری دانستند چه اقدامی را در راستای فرمایش ایشان انجام دهیم.

حجت‌الاسلام پورآرین اضافه کرد: باید بتوانیم حداقل ۱۰ درصد بانوان استان قزوین را به کنشگر جهاد تبیین تبدیل کنیم و خواسته من از این جمع این است که برای تحقق این عدد فکر کرده و راه حل ارائه دهند.

وی تصریح کرد: عمده اتفاقی که دشمن در حوادث اخیر رقم زد این بود که با دروغ و اغواگری و زیاد دروغ گفتن افرادی که عمده آنها نوجوان بودند را گمراه کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: دشمن به دنبال وارونه جلوه دادن واقعیت اقلیت است و این کار را با تنها ابزار خود یعنی رسانه و عملیات روانی است.

وی با طرح این پرسش که ما در حوزه تربیت نیروی انسانی که در تراز انقلاب باشد چقدر موفق بوده ایم، اظهار کرد: رویکرد اولویت دار استان قزوین تمرکز بر روی تربیت نیروی در تراز انقلاب است.

حجت‌الاسلام پورآرین در خاتمه یادآور شد: وقتی یک نفر با مبانی فکری امامین انقلاب آشنا شد از حیله های دشمن مصون خواهد شد.