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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۹

استاندار مازندران:

هویت مازندران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است

هویت مازندران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است

ساری- استاندار مازندران گفت: هویت مازندران به دلیل مهاجرت ها و کاهش شدید جمعیت آن طی ۱۰ سال اخیر در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پنجشنبه شب در همایش تجلیل از نام آوران و فرهیختگان مازندران با اظهار اینکه تاریخ مازندران بزرگ است، افزود: این تاریخ برای مردم بزرگ استان نیاز به ثبت در تقویم نیست زیرا مازندران یک تقویم است.

وی با عنوان اینکه مازندران در عصر حاضر و گذشته های دور نشانه هایی تاریخی دارد که معرف هویت این ملت بزرگ است، گفت: تشکیل حکومت شیعیان برای اولین بار افتخار بزرگی برای مردم استان به شمار می رود.

وی با اشاره به مفاخر بزرگ مازندران افزود: باید به این مفاخر در تاریخ ادبیات، فلسفه و معنویت ایران افتخار کرد و مازندران در صدر علمای جهان اسلامی قرار دارد و شخصیت والای آن در تاریخ توانستند هویت اسلامی را حفظ کنند.

حسینی پور به شخصیت ممتازی نظیر آیت الله کوهستانی، شیخ فضل الله نوری، علامه حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی اشاره و اضافه کرد: مازندران مهد دلیران بوده و در حفظ کشور اسلامی با تقدیم ۱۰ هزار و ۴۰۰ قهرمان و شهید والامقام نقش ممتازی در تاریخ ایران اسلامی ثبت کرده است.

استاندار مازندران یادآور شد: مازندران در حوزه ورزش، قهرمانی و پهلوانی به تنهایی به نمایندگی از ایران ناییب قهرمان کشتی جهان شد و امروز باید به پاس آنچه که در گذشته میراث استان شد، افتخار کنیم.

وی ادامه داد: مازندران در حوزه های مختلف نیازمند تحول است و روز مازندران بهانه ای برای معرفی بهتر ظرفیت های و فرصت های آن است و هویت مازندران را به دیگران معرفی کنیم.

وی با اظهار اینکه هویت مازندران با کاهش شدید جمعیت در ۱۰ سال گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت: مهاجرت وسیع اقشار مختلف جامعه به مازندران و تغییر وضعیت جمعیت از جمله نگرانی ها است.

استاندار مازندران با اشاره به بیکاری شمار بالایی از جوانان گفت: دولت به تنهایی توان آن را ندارد که همه ظرفیت ها را پای کار بیاورد و نیازمند همراهی و همدلی همه بخش های مختلف جامعه هستیم و در طول دولت سیزدهم ریل گذاری مناسبی در بخش های مختلف صورت گرفته است.

وی با عنوان اینکه قطار توسعه استان به حرکت درآمده است، گفت: نیازمند آن هستیم با تفکر نخبگان سرعت قطار را افزایش دهیم و توسعه استان را در درون، سطح ملی و بین المللی رقم زنیم.

حسینی پور با اشاره به سفر ۱۴ سفیر کشورهای مختلف به استان گفت: مازندران با کشورهای مختلفی همسایه است و باید از ظرفیت آنان برای رونق اقتصادی و تجاری استان بهره گیری کنیم.

کد مطلب 5623861

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    نظرات

    • دریکوند434 IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
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      پاسخ
      هویت همه ایرانی تبارها در معرض تهدید است

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