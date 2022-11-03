هویت مازندران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پنجشنبه شب در همایش تجلیل از نام آوران و فرهیختگان مازندران با اظهار اینکه تاریخ مازندران بزرگ است، افزود: این تاریخ برای مردم بزرگ استان نیاز به ثبت در تقویم نیست زیرا مازندران یک تقویم است.

وی با عنوان اینکه مازندران در عصر حاضر و گذشته های دور نشانه هایی تاریخی دارد که معرف هویت این ملت بزرگ است، گفت: تشکیل حکومت شیعیان برای اولین بار افتخار بزرگی برای مردم استان به شمار می رود.

وی با اشاره به مفاخر بزرگ مازندران افزود: باید به این مفاخر در تاریخ ادبیات، فلسفه و معنویت ایران افتخار کرد و مازندران در صدر علمای جهان اسلامی قرار دارد و شخصیت والای آن در تاریخ توانستند هویت اسلامی را حفظ کنند.

حسینی پور به شخصیت ممتازی نظیر آیت الله کوهستانی، شیخ فضل الله نوری، علامه حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی اشاره و اضافه کرد: مازندران مهد دلیران بوده و در حفظ کشور اسلامی با تقدیم ۱۰ هزار و ۴۰۰ قهرمان و شهید والامقام نقش ممتازی در تاریخ ایران اسلامی ثبت کرده است.

استاندار مازندران یادآور شد: مازندران در حوزه ورزش، قهرمانی و پهلوانی به تنهایی به نمایندگی از ایران ناییب قهرمان کشتی جهان شد و امروز باید به پاس آنچه که در گذشته میراث استان شد، افتخار کنیم.

وی ادامه داد: مازندران در حوزه های مختلف نیازمند تحول است و روز مازندران بهانه ای برای معرفی بهتر ظرفیت های و فرصت های آن است و هویت مازندران را به دیگران معرفی کنیم.

وی با اظهار اینکه هویت مازندران با کاهش شدید جمعیت در ۱۰ سال گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت: مهاجرت وسیع اقشار مختلف جامعه به مازندران و تغییر وضعیت جمعیت از جمله نگرانی ها است.

استاندار مازندران با اشاره به بیکاری شمار بالایی از جوانان گفت: دولت به تنهایی توان آن را ندارد که همه ظرفیت ها را پای کار بیاورد و نیازمند همراهی و همدلی همه بخش های مختلف جامعه هستیم و در طول دولت سیزدهم ریل گذاری مناسبی در بخش های مختلف صورت گرفته است.

وی با عنوان اینکه قطار توسعه استان به حرکت درآمده است، گفت: نیازمند آن هستیم با تفکر نخبگان سرعت قطار را افزایش دهیم و توسعه استان را در درون، سطح ملی و بین المللی رقم زنیم.

حسینی پور با اشاره به سفر ۱۴ سفیر کشورهای مختلف به استان گفت: مازندران با کشورهای مختلفی همسایه است و باید از ظرفیت آنان برای رونق اقتصادی و تجاری استان بهره گیری کنیم.