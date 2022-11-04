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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۷ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۲ هزار و ۶۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

۱۰۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۲۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5623996

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