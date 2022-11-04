شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۷ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۲ هزار و ۶۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

۱۰۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۲۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.