متحصنين، برگزاري انتخابات مجلس هفتم را در موعد مقرر ناممكن مي دانند

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، پس از بررسي شوراي نگهبان در خصوص ردصلاحيت انجام شده توسط هياتهاي نظارتي اين شورا آمار 83 نماينده ردصلاحيت شده به 87 نفر افزايش پيداكرد.

اين خبر بازتابهاي گوناگوني از سوي مسئولين داشت، رئيس جمهور همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامي در مرقد مطهر امام راحل در واكنشي به اين مسئله گفت: ما با شوراي نگهبان به بن بست رسيديم.

همچنين عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور در واكنش ديگري به ردصلاحيت هاي انجام شده توسط شوراي نگهبان گفت: رايزني هاي دولت به هيچ نتيجه اي نرسيد و83 نماينده ردصلاحيت شده به 87 نفر افزايش پيداكرد.

وزير كشور با اشاره به اينكه براي دولت برگزاري انتخابات با شرايط موجود ممكن نيست گفت: دولت حق دارد اگر انتخاباتي را درجهت مصالح كشور نداند زيربار آن نرود، مگر آنكه تغييري ايجاد شود.

نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي در بيست و يكمين روز از تحصن در بيانيه شماره 15 خود از عدم حضور خود در انتخابات و تحريم رقابت مجلس هفتم خبر دادند.

الياس حضرتي نماينده ردصلاحيت شده و عضو فراكسيون همبستگي در واكنش به روند موجود به خبرنگار "مهر" گفت: "انتخابات منتفي است، انتخاباتي دركار نيست، يك طرف همه را رد كرده اند و يك طرف را نگه داشته اند ، انتخابات يك طرفه معنا ندارد."

وي همچنين با اشاره به اينكه از 140 داوطلب نمايندگي مجلس هفتم در حزب همبستگي 120 نفر ردصلاحيت شده اند گفت: " با چه چيزي مي توان شركت كرد، وقتي سپر و شمشير و نيزه ما را مي گيرند نمي توانيم در مسابقه شركت كنيم و خودبخود رقابت منتفي ميشود و انتخابات درچنين شرايطي بي معناست."

حضرتي درخصوص نحوه برگزاري انتخابات با توجه به اظهارات وزير كشور در خصوص عدم مشروعيت انتخابات هفتم گفت: "شوراي نگهبان مصمم است كه انتخابات را برگزار كند و در اينجا قانون معنا ندارد."

الهه كولايي ديگر نماينده ردصلاحيت شده از حوزه انتخابيه تهران معتقد است كه بايد راه قانوني براي ايجاد شرايط مناسب موجود باشد تا بتوان انتخاباتي آزاد ، رقابتي و سالم برگزار كرد.

كولايي به "مهر" مي گويد: " نمايندگان براي ايفاي وظيفه قانوني خود همه كارهاي قانوني را انجام ميدهند و اگر نتيجه نگرفتيم مجبوريم عرصه را به بي قانونان واگذار كنيم."

كولايي اضافه مي كند كه به لحاظ قانوني مجري برگزاري انتخابات رئيس جمهور است و ايشان مي تواند درخواست تعويق زمان انتخابات را بدهد.

وي درخصوص اقدام عملي نمايندگان متحصن براي اعتراض به اين روند گفت: فردا در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام استعفا مطرح ميشود و ما كار سوري و نمايشي انجام نمي دهيم.

رضا يوسفيان نيز كه عضو فراكسيون مشاركت مجلس ششم است و براي حضور در مجلس هفتم ردصلاحيت شده در گفتگو با خبرگزاري "مهر" مي گويد: رئيس جمهور به عنوان كسي كه قانون اساسي را اجرا مي كند و مسئول اجراي قانون است اعلام كرده است كه 190 كرسي مجلس از قبل چيده شده است كه اين مسئله تبعات دارد.

وي در خصوص ارزيابي اش از شرايط موجود سياسي در كشور گفت: " اوضاع خوب نيست، اما ما كار خود را مي كنيم و استراتژي مان را نيز گفته ايم و شوراي نگهبان بايد قبول كند كه حق ندارد هركسي را كه دوست داشت تاييد و هركه را دوست نداشت ردصلاحيت كند و بايد در مورد تك تك ردصلاحيتها دلايل را اعلام كند اين نهاد بايد قانوني عمل كند."

علي تاجرنيا نيز كه براي انتخابات مجلس هفتم از حوزه انتخابيه قم كانديدا شده بود و توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده است در خصوص مشروع بودن برگزاري انتخابات به "مهر" گفت: مشروعيت يك نظام سياسي بر مبناي خواست مردم است و ساختار نظام ما جمهوري و مردمي است و در جريان پروسه اي كه اتفاق افتاده است جمهوريت مورد تهديد قرارگرفته است و در يك نظام سياسي مثل نظام ما چون مبنا حركت مردم است و قانون اساسي نيز به اين مسئله تاكيد ميكند وقتي حضور مردم را نداشته باشيم مشروعيت زير سوال ميرود.

تاجرنيا در خصوص استعفاي نمايندگان متحصن در اعتراض به اين روند گفت: " ما در اين خصوص دو بحث داريم يكي اينكه بصورت ظاهري طبق قانون مجلس استعفا بايد راه قانوني اش را طي كند و دوم اينكه استعفا نبايد به شكلي باشد كه مجلس را از اكثريت بياندازد، از سويي ما به قرآن سوگند خورده ايم كه از حقوق مردم دفاع كنيم و ما با استعفا از مجلس به سوگندمان و بخشي از قانون عمل مي كنيم."

محمد دادفر نيز در اين خصوص مي گويد برگزاري انتخابات در چنين شرايطي مشروعيت قانوني ندارد و اين شرايط تا حدي است كه انتخابات به انتصابات تبديل شده است.