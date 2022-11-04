به گزارش خبرنگار مهر، امروز در روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مردم ایلام همراه با تمامی ملت انقلابی ایران به خیابان آمدند و ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، رفتارهای وحشیانه آشوبگران در روزهای اخیر را محکوم و از دستگاه‌های امنیتی خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شدند که امنیت جامعه را مخدوش می کنند.

در این راهپیمایی علاوه بر حضور مردم، دانش آموزان و دانشجویان استان نیز حضوری گسترده داشتند، امروز روز حضور دهه هشتادی ها و نودی ها در میدان بود.

حضور گسترده دانش آموزان و دانشجویان در این اجتماع دشمن شکن این پیام را به همه ایادی کفر و استکبار مخابره می‌کند که جامعه دانش آموز و دانشجوی ایران اسلامی بیدارو هشیار همیشه در صحنه حاضر است.

دشمنان بدانند اگر حسین فهمیده‌های مارا به شهادت رساندند ایران مملو از حسین فهمیده‌هایی است که برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تحت منویات مقام معظم رهبری و زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران همواره در صجنه اند و برای فتح قله‌های علم و دانش یکی پس از دیگری همه تلاش خود را بکار بسته اند.

۱۳ آبان در تاریخ ایران اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی، با نام دانش آموز و دانشجو گره خورده است و یادآور به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط دژخیمان رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است، رویدادهای تاریخ سازی که نشان دهنده نقش این دو قشر در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن تا کنون است.