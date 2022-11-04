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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

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حضور پرشور «دهه هشتادی‌ها» در راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام

حضور پرشور «دهه هشتادی‌ها» در راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام

ایلام-امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر ایلام «دهه هشتادی ها» به همراه خانواده های خود حضوری پرشور داشتند.

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به گزارش خبرنگار مهر، امروز در روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مردم ایلام همراه با تمامی ملت انقلابی ایران به خیابان آمدند و ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، رفتارهای وحشیانه آشوبگران در روزهای اخیر را محکوم و از دستگاه‌های امنیتی خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شدند که امنیت جامعه را مخدوش می کنند.

در این راهپیمایی علاوه بر حضور مردم، دانش آموزان و دانشجویان استان نیز حضوری گسترده داشتند، امروز روز حضور دهه هشتادی ها و نودی ها در میدان بود.

حضور گسترده دانش آموزان و دانشجویان در این اجتماع دشمن شکن این پیام را به همه ایادی کفر و استکبار مخابره می‌کند که جامعه دانش آموز و دانشجوی ایران اسلامی بیدارو هشیار همیشه در صحنه حاضر است.

حضور پرشور «دهه هشتادی‌ها» در راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام

دشمنان بدانند اگر حسین فهمیده‌های مارا به شهادت رساندند ایران مملو از حسین فهمیده‌هایی است که برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تحت منویات مقام معظم رهبری و زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران همواره در صجنه اند و برای فتح قله‌های علم و دانش یکی پس از دیگری همه تلاش خود را بکار بسته اند.

حضور پرشور «دهه هشتادی‌ها» در راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام

۱۳ آبان در تاریخ ایران اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی، با نام دانش آموز و دانشجو گره خورده است و یادآور به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط دژخیمان رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است، رویدادهای تاریخ سازی که نشان دهنده نقش این دو قشر در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن تا کنون است.

کد مطلب 5624046

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